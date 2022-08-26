▲低胸妹剁鵝肉影片瘋傳，本尊原來是「鵝肉西施」鄭方婷。（圖／攝自鄭方婷Tik Tok）

記者張鈜閔／綜合報導

「低胸辣妹剁鵝肉」影片在網瘋傳！本尊被神出，原來是來自於中壢的「鵝肉西施」，目前還在小S的節目《小姐不熙娣》擔任固定班底，擁有不小人氣。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段鵝肉店影片，影片中一名年輕辣妹穿個黑色細肩帶低胸上衣，套著圍裙奮力剁著鵝肉，只見她手起刀落，「碰碰碰」連數聲，一大塊鵝肉瞬間被切成一片一片，旁邊還依稀聽到有人驚呼「好厲害！」，影片引發熱議，網友紛紛留言「自己剁過雞就知道，真的很強...」、「男人們內心充滿恐懼...」、「懂得從關節處下刀，看來真正有在工作的」、「如果是藝人 這刀工簡直專業！」、「確定的是，現場觀看的男人絕對不是因為她的刀功」。

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原來這名辣妹正是來自中壢吉祥鵝肉店的「鵝肉西施」鄭方婷，去年就曾因為剁鵝肉影片爆紅，當時還受邀上電視節目《小明星大跟班》，目前22歲，身高158，體重48，三圍是32D、25、35，目前則是在小S的節目《小姐不熙娣》擔任固定班底，IG有近8萬人追蹤，已累積不少人氣。

▲鄭方婷現在是《小姐不熙娣》正妹班底，擁有不少粉絲。（圖／攝自鄭方婷IG）

這段「剁鵝」片段也是日前她在Tik Tok上的影片，她發文表示「很久沒分享的工作日常，是拿起刀來才認得我嗎？」，得知影片又再度被瘋傳爆紅，她也在IG限時動態搞笑說「看那流量，(工作時)還是打扮一下好了！」