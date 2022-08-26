兩岸局勢升溫！國防預算首度破4000億　蔡英文：做好完整應變的準備

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院25日拍板明年度總預算，其中，因應近年來兩岸局勢發展，國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，約增12.9％，創下歷史新高。總統蔡英文26日在臉書指出，面對中國軍事威脅，政府應該做好完整應變的準備。明年度的國防部預算，首次突破4000億元，就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

行政院會25日通過主計總處提報的112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億，較111年度增加2895億，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億，較111年度增加4680億，約增20.8％，總預算歲入歲出差短1626億元，另債務還本1110億元。歲入、歲出雙雙破新高。

蔡英文26日在臉書表示，明年度的中央政府總預算，政府編列史上最高的預算，來照顧孩子、長輩、租屋族及年輕人，同時也透過史上最多的國防預算，提升台灣自我防衛能力。

蔡英文說，明年度總預算有三個重要特色：1.還債最多：因為政府嚴守財政紀律，所以明年度編列還債預算為1,110億元，是22年來最多。2.社福最多：為了給全民更完善的支持與照顧，明年度所有支出中，編列最多的是社福照顧項目。尤其是少子化預算、長照預算、社宅租金補貼等項目，也都是史上最高。

第3，國防預算史上最多。蔡英文說，面對中國軍事威脅，政府應該做好完整應變的準備。明年度的國防部預算，首次突破4000億元，就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

蔡英文表示，為了因應國際局勢變化，明年度的歲入歲出都創下新高，我們有充足的預算來支持國家的發展。政府會繼續落實財政紀律，開源節流，確保國家中長期的財政健全及永續發展。