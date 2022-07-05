不是曬床單！「一大塊白布」詭異吊空中　釣出老人笑了：懷念

▲路邊一大塊白布引發討論。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在小孩應該不知道這是什麼？」有網友日前在臉書「●【爆廢公社】●」貼出一張照片，只見路旁有一大塊彷彿床單的白布掛著，乍看之下相當突兀，尤其又有人提到廟附近很常見，不免聯想到怪力亂神，瞬間有點詭異。不過，解答一出，許多網友反而笑了，因為想起美好的兒時回憶，直呼很懷念。

網友貼出照片，畫面背景像是某處民宅，但一旁的庭園中，卻有人將一條繩子綁在水塔和路燈頂端，並在上頭掛了一塊巨大的白布，布的四邊還有一個紅框。再仔細一看，一旁還有一個香爐，以及標示著「香客停車場」字樣的招牌，可以推測出附近應該有宮廟。

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▲原來這是早期露天電影院的投影幕。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

看到照片後，不少人紛紛猜測，「我不知道耶！床單嗎」、「曬棉被」、「抓殭屍的」、「紅白被單」、「飛彈標靶」、「招魂布」、「我知道！大口罩」、「還沒上文字的抗議布條」、「我真的以為是床單，看了留言才發現……」、「不就是曬床單嗎？想騙我。」

許多網友則是一陣驚呼，曝光解答直呼懷念，因為那是早期露天電影院的投影幕，「小時候都圍在巷子看這個布幕電影，一邊烤著魷魚條、吃著烤黑輪片，多快樂」、「我流淚了，免費電影院」、「還願請神明看戲」、「那個年代尺度真的很大，限制級隨便播」、「這個要配燒番賣和烤魷魚……加吸燒酒螺」、「在鄉下的廟前或夜總會……以前常常看得到。」