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大陸 大陸焦點 特派現場

防空警報突響！民眾嚇傻「導彈來了？」　珠海政府：正常演練

記者任以芳／綜合報導

大陸珠海市不少民眾今(25)日聽到珠海防空警報聲，許多人嚇到發生什麼事？對此，珠海市人民防空辦公室作出回應，從8月23號至9月17號，進行正常演練，呼籲市民不要驚慌。但政府沒有事先通知，不少網友嚇到直呼，狼來的遊戲不好玩，應該要提前通知市民。

綜合陸媒報導，珠海市今突然拉防空警報聲是演習訓練，位於在雲山詩意變電站組織進行人防演練。政府也並且呼籲市民，「發現有煙霧防控警報等情況屬於正常的演練，請大家不必驚慌，謝謝大家的配合！」

根據大陸網友反應，珠海政府拉防空警報沒有事先通知，很多民眾都嚇到，加上近期台海不平靜，以為發生什麼大事情。甚至有網友說，「以為導彈飛來了，這麼嚇人的。」

許多人指出，「如果是突發情況另當別論，如果是演習，在家突然聽到真的很嚇人」，還有網友說「自己在廁所超尷尬，該跑還是不該跑。以為快死了，政府應該先通知。」

▲▼ 今珠海防空演習未通知，民眾驚嚇 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 今珠海防空演習未通知，民眾驚嚇 。（圖／翻攝 微博）

▲ 今珠海防空演習未通知，一度造成民眾疑慮恐慌 。（圖／翻攝 微博）

不少珠海民眾上網抱怨，今天演習根本沒有通知，也沒有發10086發條短訊通知。甚至搜尋珠海、廣東的官方消息都沒有，都是外地發出訊息。

該事件發酵後，大陸部分微博PO出教演習教學，教導民眾分辨預先警報跟空襲警報的秒數。

不少網友留言，「你們外地官微，怎麼比本地的還提前瞭解情況」、「演練不提前通知民眾，萬一真的來了，民眾走還是不走」、「下次請提前通知，狼來的遊戲不好玩」。

▼微博開始教學分辨預先警報和空襲警報的秒數差別。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 今珠海防空演習未通知，民眾驚嚇 。（圖／翻攝 微博）

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