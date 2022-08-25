陳時中來請益　林瑞圖點名柯文哲「牽手完下毒手」

▲陳時中拜訪林瑞圖議員。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中25日上午赴北投，拜會資深無黨籍北市議員林瑞圖。雙方互動良好，林瑞圖還向陳時中說，前2天看民調，陳獲得39.39%支持度超過國民黨參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。林還爆料，歷任市長有「人前手牽手，人後下毒手」狀況，更點名柯文哲最嚴重，讓他心頭酸酸的。

由於林瑞圖是士林北投區資深議員，與各黨派關係佳，因此過去蔣萬安曾來拜會做選民陳情，副市長黃珊珊也多次拜會，因此有媒體問到，陳時中、蔣萬安、黃珊珊誰執行力最好？

對此，林瑞圖說，他現在在看哪個人最有誠意，要來開發士林北投，而且要真的做，不要說「有人前面都答應你，後面什麼通通都破壞你」。林說，今天跟部長第一次見面，之前只在電視上看超過300、400次。

由於現場直接開放媒體提問，為了避免失焦，因此與會的議員洪健益、總幹事吳思瑤趕忙示意要把焦點拉回老議員身上。而林瑞圖也說是洪、吳2人牽線，吳補充，陳時中很早就想要來拜訪林瑞圖議員，因為林對士北的發展著力很深，一直希望能來做請益。

由於林瑞圖在稍早的談話過程中，有抱怨歷任市長有「人前手牽手，人後下毒手」的狀況，吳思瑤也說，陳時中絕對不會這樣。林也笑說，他們2個（指陳、林）還會接觸啦，不會這麼無緣，現在在電視上，之後可能在路上牽手講話。

後續媒體追問，「人前手牽手，人後下毒手」前面4任誰下最重？林瑞圖說，「我覺得是柯文哲，我也不知道怎麼說，說了心頭就酸」，直言做市長是父母官，要有仁慈之心，不能說嚴苛法令來，法也是人做、改的，你也可以改啊，「士林北投你去看看，舊房子看有多少，你看了會不會很傷心，我也是老實說」。