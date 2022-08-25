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恐怖男逃死原因曝！追不到甜姐兒「假車禍擄人」　捆空屋內害死她

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子愛慕通訊行曾姓女店員遭拒，開車尾隨追撞女店員重傷，手銬、童軍繩綁樓梯阻就醫致死，屏東地方法院25日依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。合議庭以無期徒刑必須入獄25年後始得假釋，屆時已逾8旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要。

判決書說，56歲黃姓男子2021年2月4日辦理行動電話繳費時認識被害人曾姓女店員，心生愛慕，多次藉故邀約，均遭曾女委拒。

曾女為躲避黃男，向主管報告後，暫由原工作之屏東市廣東路門市調往屏東市民生路門市。惟黃男於2月5日下午3時許，至民生路門市曾女服務之櫃檯前，接續伸手抓住曾女雙手手腕及下臂。曾女受到驚嚇大聲喊叫，黃男才停止其行為。

黃男而後持續騷擾曾女，曾女於3月26日至警局報案。黃男得知後欲與曾女和解，遭曾女拒絕。黃男竟基於殺人犯意，於4月2日某時，先向不知情友人借用小客車，再自備童軍繩、腳銬，於8日晚間8時28分許，駕車至曾女當日值班之廣東路門市外等待。

曾女晚間10時許下班，騎車欲返回住處，黃男駕車尾隨；行屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋時，駕車自左後方猛烈撞擊她騎乘機車，致她摔落路面，身體多處受傷昏迷。

▲▼ 。（圖／民眾提供，以下同）

▲黃男製造假車禍擄人，害死29歲曾女。（資料圖／民眾提供）

黃男見狀，不顧在場目擊者之阻止，將她搬移至其所駕小客車後座後離去，並將她搬移至屏東市水源街一間已無人居住空屋內，以童軍繩、腳銬將她左腳銬在樓梯扶手，阻斷她送醫及求生機會，致女事發後4小時內即翌（9）日凌晨2時35分前某時因傷勢過重而死亡。屏東警分局獲報將他逮獲，依殺人罪送辦起訴。

合議庭審理認黃男犯後一再飾詞狡辯，供稱係被害人自行追撞其駕駛之小客車，且他於警方要求供出被害人下落時，佯稱失憶，延誤警方尋得被害人之時間，被告亦未對被害人家屬表達任何之歉意或彌補損害，犯後態度當屬惡劣。但黃男所犯殺人罪部分，倘僅處以10至15年有期徒刑之自由刑，尚屬過輕。另考量他已56歲，而無期徒刑依法須執行逾25年，始得假釋，如判處被告無期徒刑，足使被告與社會長期隔離至其年逾8旬，縱經假釋出監，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要。

合議庭兼顧刑罰之應報、一般預防、特別預防犯罪等多元目的，認被告所犯殺人罪部分，以量處無期徒刑為適當，並依刑法第37條第1項規定宣告褫奪公權終身。依刑法第51條第4款規定，定其應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

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屏東地方法院通訊行店員殺人無期徒刑

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