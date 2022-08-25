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一堆人不吃早餐？網揭「關鍵原因」搖頭：直接戒掉變168

▲▼早餐,蛋餅,荷包蛋（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人認為，早餐是一天中最重要的一餐。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者郭卉寧／綜合報導

俗話說「一日之計在於晨」，不少人出門工作前，都會吃一頓可口的早餐，當作整天活力來源，但也有部分民眾沒這個習慣。就有一名網友好奇發問，「因為價格不吃早餐的人多嗎？」引起鄉民熱烈討論，並點出自己不吃早餐的原因。

原PO在PTT八卦板表示，以前讀大學時，在早餐店點特餐只要一個50元銅板，就能享受漢堡和大冰紅，但如今早已沒有特餐可以選擇，只能乖乖單點，「加蛋後一套80元起跳，乾脆忍一下吃午餐算了。」對此，他好奇是否有人也不吃早餐，「因為價格不吃早餐的人多嗎？」

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貼文曝光後，引起熱烈討論，不少人也因價格而不吃早餐，「直接戒掉早餐變成168」、「現在那價格不如吃超商」、「沒一百吃不飽」、「我阿，撐到中午等午餐」、「西式隨便吃都破百」、「大冰奶和漢堡＋蛋＋起司竟然要115元」、「直接花多一點吃早午餐」、「真的不吃早餐了，CP值最差的一頓」、「為了多睡一點才不買早餐的，久了就習慣」。

另外，也有網友推薦比較平價的早餐選擇，「我這包子15加豆漿12打發」、「自己弄便宜很多，早起一點就好」、「饅頭豆漿也才30元左右，吃太多也沒比較好」、「麥當勞一個豬肉滿福堡加大杯可樂才75」、「火腿蛋吐司+原味蛋餅+大冰奶=80，還好吧」、「改吃超商，畢竟已經差不多錢了，而且比較不會拉，還多1次對獎機會」。

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