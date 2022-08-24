55刀砍死2警！他嚇問「空手對刀怎麼辦？」 網曝1動作可救命

▲拳頭對刀如何保命？（示意圖／Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台南22日發生殺警案，犯嫌林信吾持彈簧刀猛砍，2名員警各中17刀及38刀身亡，冷血將人割喉殺害。就有一名網友好奇詢問，一般人碰到這種情況，一對一對決但對方有刀的情況下該如何保命？大部分網友都表示：不管怎樣，跑就對了！

一名網友在PTT以「認真問 一對一，對方有刀、你空手， 怎解？」為題發文，表示雖然一般人碰到這種情況的機率很低，但萬一真的不幸碰到，想問一下到底怎解？並說明預設情況，「對方有刀並且已經往你身上刺來，你空手且沒有任何武器或能抵擋的器具」，逃跑應該是來不及了 因為距離太近已經進入對方攻擊範圍內，那此時最佳的方法是什麼？而該網友也提出幾個想法，「學電影冒險空手奪刀？」、「看準對方刺過來的方向來個精準閃避後反擊？」、「先用手護衛頭部等要害，先挨幾刀後找機會反擊？」

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▲網友詢問，若遇到空手對刀的情況，如何才能保住一命。（示意圖／Pixabay）

貼文引發熱議，許多人紛紛回應，「跑給他追」、「不要相信電影==空手只會變血手」、「大方向還是以跑為主，看身上有啥可以擋」、「警棍？身手夠快的話或許可以打掉刀子」、「跑，不然就拿你身旁面積最大的東西擋」、「跑！求生意志會讓你健步如飛」、「當然跑啊 還學電影咧 你以為真的天生神力喔」、「還是跑，印象中所有教法都是跑」、「就是逃，有空間才有勝算」、「任何懂武術的都知道 空手打武器就是直接跑」、「刀很利，人體很脆弱」、「跑，任何防身術都會這樣跟你說」、「記得要大聲呼救，有多多大聲就多大聲」。