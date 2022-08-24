「空手遇持刀歹徒」怎麼辦？　全場只推1招最佳解：別相信電影

▲台南殺警嫌犯林信吾日前落網，被押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

林信吾冷血殺警案震驚全國，兩名員警身上有多處刀傷，送醫後雙雙宣告不治。就有網友好奇詢問，若是一般人碰到相同狀況，必須在空手的情況下，和持有刀的對方一對一，「該如何保命？」文章曝光後，大批網友直呼，「逃跑」才是最佳解方。

有網友在PTT問卦「認真問 一對一 對方有刀 你空手 怎解？」文中表示，這樣的情況雖然一般人碰到的機率很低，「但萬一真的不幸碰到，想問一下到底怎解？」並假設，「對方有刀，並且已經往你身上刺來，你空手、沒有任何武器或能抵擋的器具，逃跑應該是來不及了，因為距離太近，已經進入對方攻擊範圍內，此時的最佳解是？」

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▲大批網友紛紛留言「跑就對了」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，儘管原PO已經假設來不及逃跑，網友們仍不謀而合地說，「烙跑，唯一最佳解」、「有多遠跑多遠」、「大方向還是以跑為主」、「跑，求生意志會讓你健步如飛」、「跑，死命跑」、「就是逃，有空間才有勝算」、「跑，跑到對方累了」、「跑，不要相信電影，空手只會變血手。」

也有人指出，「專業人士會叫你跑」，「任何懂武術的都知道，空手打武器就是直接跑」、「國外的防身術高手都叫你跑了，別再傻了」、「以前上防身術的老師：跑啊，你以為你誰」、「美國特種部隊教過，跑」、「跑！任何防身術都會這樣跟你說」、「我打泰拳的教練也說，趕快跑比較實際。」

本站曾報導《員警殉職他問「怎麼不奪刀？」引戰 憲兵：成功率低逃不了才奪刀》，文中有憲兵提到，「憲兵練奪刀第一課，就是能不要用奪刀就不要用，因為成功率很低」，更有人分析，「如果警察在沒有任何準備之下（生理和心理）被突然的近距離襲擊，根本沒有反應時間拔槍跟開槍。」