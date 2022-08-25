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杜拜詐騙更可怕！　32歲台人被逼去：他們已經看不上柬埔寨賣豬仔

何基里因200萬元債務，年初由黑道轉介到杜拜。

▲何基里因200萬元債務，年初由黑道轉介到杜拜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

32歲的何基里（化名）也是為了債務清償而在不清楚工作全貌下，選擇到杜拜工作的年輕人，且他的債主是黑道。

7年前，何基里與朋友創業，簽了一張200萬元的本票，後來事業失敗，朋友不滿他還款的速度太慢，將本票轉給地方黑道。本來他一個月幾千、幾千元還，跟黑道也相安無事，但疫情連番打擊，今年初，眼看失業補助將領滿6期，大哥提出遠洋漁船、跑貨、還有杜拜的選擇。

債主是黑道　被迫到杜拜

杜拜的招聘宣傳內容大概是：「XXX團隊招人，每月保底薪資人民幣6,000元，業績1萬美元以下抽3％，1萬到3萬美元抽5％，包吃，包住，每月包嫖1次。」黑道大哥跟他說，去是做區塊鏈黃金投資招攬客戶、文字客服，讓他幫組織探看有沒有賺頭。

何基里不懂區塊鏈，猜黑道經營的可能是灰色地帶的投資項目，投資本來有賺有賠，並不犯法，而且困擾他多年的債務能一筆勾消，家人不會再被騷擾，他沒太多掙扎就準備出發。

何基里在杜拜領到他的工資，是當地貨幣迪拉姆。（何基里提供）

▲何基里在杜拜領到他的工資，是當地貨幣迪拉姆。

當時在網路查杜拜、人口販賣相關關鍵字，沒有太多資料。保險起見，他還是準備100美元的防身保命錢，在機場換成當地貨幣，確保他可以移動、填飽肚子。另外，他共帶2支手機、2本護照，「過期也沒關係，至少具有身分證明的功能。」

在台北咖啡店滔滔講述杜拜奇幻經歷，穿著T恤、拖鞋的何基里看起來像大學生，處事又有一種商業歷練的油滑，講話不時穿插：「我們先把一點釐清。」「這分段談。」「我先幫你建立產業的知識。」問他為何明知從事灰色產業，最後卻稱不願騙人？「我當然不覺得這件事是對的。我家被騙過2次，一次在我出生前，我媽投資度假村30萬元，再來是我退伍去的公司。招攬投資可能是半偏門，但你要徹底詐騙，就是擺明吸別人血。」

在中部人口不到20萬的舊工業小鎮出生，何基里的父親是司機，母親在工廠工作，2人收入加起來不到5萬元，手足又有精神疾病，他的成長環境並不寬裕。他從高中開始兼職打工，大學考上國立文科，卻遇上2008年金融海嘯。本來，他念大學就要申請助學貸款，景氣差，打工又變得難找，他不想伸手跟父母拿錢，也不確定3年之後，那張文憑能否帶給他更好的收入和未來。

他選擇休學，先去當兵，自己拚。退伍後，他賣過手機，做過鋁門窗學徒，每年也會做一到2次的藥物實驗，一次1、2萬元。他在104網站投履歷，3家公司找他面試，一家酒店經紀、一家廣告代銷、一家網路多媒體播放器銷售，只有最後一家說要讓他做儲備幹部，可以掛經理職稱。年輕氣盛，他選擇第3家的願景，未料公司後來被爆是詐騙，還拖累一起投資的親友。他討回部分的錢，卻創業失敗，接連嘗試不同的正當工作，又是受疫情衝擊最重的服務業。

傳統殺豬盤　與傳銷結合

他不是沒想過杜拜是一個機會，但清晨落地，主管帶他們吃完炸雞、開完會，他發現工作內容比他想像糟糕，他正見證更上游的詐騙組織。

由於柬埔寨環境太亂，前2年，不少集團整頓，重新在出入境方便的杜拜落腳。他們對於傳統殺豬盤已看不上眼，「殺豬盤是一對一，花1、2個月與詐騙對象經營關係，騙個3、50萬元。」何基里觀察，新的快殺手法是騙對方投資，金額不用多，對方再拉人，類似直銷老鼠會，上線拉下線，不斷擴張，直到投資人數夠多，詐騙集團一次蓋盤（徹底詐騙），火速把所有投資人的錢全部拿走，跨國追查已來不及，「就是傳統殺豬盤與傳銷模式的結合。」

何基里被關在杜拜詐騙集團半年，窗外看出去的景色。支撐他度過這段時間的是可樂。（何基里提供）

▲何基里被關在杜拜詐騙集團半年，窗外看出去的景色。支撐他度過這段時間的是可樂。

不僅賺錢的方式類似傳銷，組織氛圍也是。何基里記得，一次深夜開會，大哥信心喊話：「我現在不到40歲，全世界就有5棟別墅。我知道我做的事情不對，但我不會讓小孩做一樣的事。你們今天都出國了，拚1、2期，讓自己有好的收入、賺1、2億元回去不好嗎？你這輩子有辦法賺到這些錢嗎？」

「我算幸運，有辦法選擇離開，大部分人是選擇留下來，因為錢來得太簡單，同化一個人是非常簡單的，為什麼黑社會永遠掃不完？為什麼大家越來越喜歡做這件事？一個高職、科大畢業的年輕人，他不知道自己要幹嘛，他沒有任何的技能，也不想去工廠輪班做4、5萬元的工作。你覺得他有什麼機會能夠在這輩子看到1,000萬元現金？只有這一行。」

何基里觀察，「而且三餐有人供給，除了業績，不用擔心任何事，一期結束，就包下酒店，每天拉K、喝酒、找酒店的人來放縱，有些會把錢寄回家，或買房子，但很多就在這一個月把賺的錢花完，下一檔繼續。」

留下來，或許可以快速累積財富，但何嘗不是另一陷阱？何基里沒有參與最後的狂歡，詐騙業績未達標，半年後，上頭讓他選擇去後台點帳，或自己買機票離開，他選擇回來。

回台學踏實　重面對債務

出刊前，楊維斌的按摩工作室在社會企業資助下開幕，他在IG貼出擺攤班表：週一、二在新竹客運轉運站，週三、四在湖口工作室，週五、六在西門町。

劉萱與小楊後來到工廠倉儲部門，劉萱做日班，一天薪水1,500元；小楊做晚班，一天2,100元。2人日以繼夜工作，試著重新面對債務、官司、破碎的家庭關係。

楊維斌週五下午在西門町擺攤，不少在網路上得知他經歷的人來捧場。

▲楊維斌週五下午在西門町擺攤，不少在網路上得知他經歷的人來捧場。

舉牌工武德沒有跳進柬埔寨的高薪陷阱。一來，他外語不好，對海外工作沒有嚮往。二來，一路走來，他遇過太多沒有結果的誘惑：曾經，他帶交友軟體認識的女生到貴族世家吃飯，對方聲淚俱下說母親生病，急需20萬元，卻只讓他給錢，不給他探病；也曾經有女生邀他做加密貨幣，月薪16萬元，一同到紐西蘭打拚、定居，卻連視訊都不肯。

最困難的時候，他選擇兼職2份園藝工，整理公園、大樓庭園。烈日悶熱，半個月後他身體扛不住昏倒，公司又介紹他舉牌的工作，這次是組長，讓他載廣告看板與招人，但他只有機車，「舉牌不辛苦，最辛苦是載板子，廣告看板大，騎車很擔心撞到（別的東西），一次只能載2個，騎很慢、很慢才行。」

當初在柬埔寨發文要救大家脫離水深火熱的女仲介呢？有人在「柬埔寨詐騙爆料大小事」臉書社團爆料，她招攬女生去陪睡又壓榨；有人懷疑她很久沒分享新照，大概凶多吉少；翻看她的IG，貼文底下是一則又一則請她快回台還錢的留言。截稿前夕，她終於發文——是求救與不自殺聲明。

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