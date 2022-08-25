柬埔寨詐騙「賣台人群組」曝光！　2男1女打包帶走只要6萬

▲受疫情影響，舉牌工武德工作銳減，每月要繳2,850元的機車貸款也成為負擔。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柬埔寨事件成為全台焦點，駭人的跨國人口販運鏈下，受害者們的真實樣貌是什麼？我們採訪了幾位從柬埔寨、杜拜逃出、或差點受騙者，發現他們皆有或多或少的負債，是就業市場的邊緣族群。

疫情是最後一根稻草，他們還不出錢，從此陷入債務黑洞。他們令人想起韓劇《魷魚遊戲》的主角們，走投無路下被鎖定、被邀約，只能硬著頭皮冒險一搏。

▲社會學者提醒，許多脆弱族群可能躲過第一波疫情感染和經濟衝擊，但往往陷入經濟衰退所引起的第二波風險，導致生活困頓，並引發家庭或其他社會問題。

舉牌工武德（化名）臉書有1千多名好友，他經常在上面抒發心情。今年7月，他受不了沉重的經濟壓力，深夜發文感嘆：「真的好累，連續3天加班到家半夜，薪水因為我月初才來無法領，車貸、電話費、欠債一起逼來，不知怎辦，真的要找日日會嗎？」日日會，是近年盛行的民間高利貸。

債務難負荷 成誘騙對象

沒幾天，他在臉書社團認識2年多、曾救急借過他2,000元的朋友在一則貼文留言標註他。貼文的女生多放性感修圖照，幾篇徵人內容大概是：「我在柬埔寨打碟（指DJ工作）一段時間了，想賺錢的朋友趕快聯繫我。」「只要你有能力，服務員底薪一天100美元，包吃住，薪水比台灣好太多，來這裡賺美元吧。」「請大家幫忙分享，說不定會救到水深火熱的人。」

武德看對方動態豪奢炫富，私訊問朋友，才發現朋友根本沒見過貼文的女生，只看過她的直播與網聊，他立即拒絕。但朋友不放棄，還將他的個人帳號給女方，2人吵了起來。朋友罵他：「你就是固執，才無法脫離困境。」

▲桃園機場航警宣導海外高薪工作的詐騙陷阱。

48歲的武德單身，和父母住台北。年輕愛玩，高工夜間部畢業後，他做過汽車烤漆、經紀公司領班、戲劇道具組、速食店臨時工、舉牌發報工。

舉牌工做最久。5年前，為接更多派工，他貸款2萬多元買了一台二手摩托車，疫情前繳清，機車行又慫恿他，換一台原價6萬多元的二手黃牌重機，貸款9萬元，他想能分期付款，沒意識利息高達5成，「每個月只要繳2千多元，沒問題啊，我就買了。」

▲經濟困難的武德沒有去柬埔寨，他選擇兼職2份園藝工作。

沒想疫情一來，他毫無招架之力。去年三級警戒後，大家不出門，他賴以維生的派工從一週6天銳減為一週2天，一個月賺不到1萬元，2,850元的車貸、1,200元的手機月租費、零零總總的罰單還有基本開銷，壓得他喘不過氣，也讓他即使年齡偏高，仍成為柬埔寨灰色產業高薪誘騙的對象。

警政署統計，截至8月18日，3月至7月的報案人數，加上家戶訪查可能受害的144人，目前約373人受困柬埔寨。人口轉賣、侵害案件頻傳，機場、捷運、車站到處貼滿警示標語，但飛往柬埔寨的班機依然維持近7成的高載客率。

設甩人群組 轉賣台灣人

暑假過半，一早來到桃園國際機場第二航廈，長榮航空飛往金邊的大廳櫃檯，凌晨6點已排了長長人龍。問成群結伴的年輕人去金邊做什麼？他們支支吾吾說，不是工作，是朋友招待去玩，但去哪玩，他們也說不清楚。一旁舉牌的航警苦心勸阻，回頭忍不住嘆：「大家現在是不看新聞嗎？為什麼新聞報導成這樣，還不注意。」

▲加密通訊軟體Telegram的東南亞人力仲介、人口轉賣群組，仍不時看到轉賣台灣人的訊息。

事實上，新聞洗版期間，加密通訊軟體Telegram上一個超過24萬用戶參與的「甩人」（人力仲介、人口轉賣）群組，仍不時看到人蛇集團轉賣台灣人的訊息：「剛落地柬埔寨台灣籍2男1女，都是90後，3人打包6萬元，不還價，歡迎各路強操綁架人士洽談。只要錢到位，任何園區模式待遇無要求。」

疫情第一年，諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）就觀察，新冠疫情加劇美國健康和財富不平等：受高等教育的人，可以在家隔離，透過網路繼續工作；但勞工冒著染疫風險提供服務，還可能面臨失業。

▲加密通訊軟體Telegram的東南亞人力仲介、人口轉賣群組，仍不時看到轉賣台灣人的訊息。

至於台灣，近年人均所得快速提高，突破3萬5,000美元，但主計處數據卻也顯示，近十多年，全台收入最低的20％家庭，年度平均儲蓄金額一直是負數。雖是平均數，仍顯示有一定的家庭入不敷出，包括退休者，也包括經濟困難家庭，例如武德這種財務吃緊者。一旦收入出狀況，這些人的債務便可能迅速惡化。疫情就像壓垮他們的最後一根稻草。

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