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天生沒有陰莖的男人！他砸280萬元「用手臂」打造一根

天生是雙性人的男子因為沒有男性生殖器官，於是透過手術打造一根「陰莖」。（翻攝Roshaante IG）

▲天生是雙性人的男子因為沒有男性生殖器官，於是透過手術打造一根「陰莖」。（翻攝Roshaante IG）

圖文／鏡週刊

居住在英國的羅沙安特（Roshaante）從出生起一直以「女性」的身分長大，直到11歲時被診斷出是擁有兩套生殖系統的「雙性人」，儘管擁有典型的男性特徵，但他卻沒有長出男人的「那一根」。長大後羅沙安特決心改造身體，不惜花上「8萬英鎊」（約280萬元台幣）透過手術建造一個功能齊全的「人造陰莖」！

外媒報導，一直以女生身分長大的羅沙安特在青春期意識到自己與其他女孩不一樣，他的胸部沒有長大、沒有來月經，聲音還很沙啞，某次在醫院檢查時竟發現自己同時有「睪丸」和「卵巢」，也就是俗稱的「陰陽人」，但他卻沒有長出男性「陰莖」，「我當時很想以女生身分生活，但青春期開始我卻越來越像男人，身上也沒有女性特徵。」

羅沙安特花280萬打造人造陰莖。（翻攝Roshaante IG）

▲羅沙安特花280萬打造人造陰莖。（翻攝Roshaante IG）

15歲時羅沙安特決心成為一名男性，日前他接受《Skin Deep》電視採訪時分享了他的手術改造過程，透過調整激素和一連串的手術打造一根「功能齊全的陰莖」，醫師在他的手臂脂肪、肌肉、血管等組織培養出一根陰莖，再將它移植到下體，同時也延長了尿道、放入「勃起裝置」，讓他能像一般人一樣享受性愛。

據悉，羅沙安特目前已接受5次手術，還即將要做第6次，儘管這項手術花了他「8萬英鎊」，但他仍非常滿意手術成果，坦言對於自己目前的外表和生活感到開心。




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