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20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　已脫逃的他現在想到還會笑

少數靠自己逃回來的柬埔寨高薪誘騙受害者楊維斌。

▲少數靠自己逃回來的柬埔寨高薪誘騙受害者楊維斌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34歲楊維斌是少數靠自己逃回來的柬埔寨高薪誘騙受害者，近來為了生活，也經常上節目通告分享自己逃亡過程、宣導海外高薪打工陷阱。

他雖獨自策劃逃離，但他不是沒有隊友。4月，他創了一個群組，將另2位也想離開的夥伴加入，群組原名「跑分還是跑路」，「柬埔寨不是很多網路賭博、電信詐騙嗎？他們的違法所得怎麼處理？就是透過我在的公司洗錢，這樣取名也算是自嘲吧。」

2位夥伴，一位因為跟熟人到柬埔寨做生意，生意結束，想留在當地才進來，但待沒幾天就發現被騙，只好認賠退宿。最先離開的他，也負責將另2人的行李帶出，並為2人接頭，包括叫嘟嘟車等。楊維斌則用第一個月領到的薪水，在柬埔寨台灣人群組找了一便宜住宿，讓他暫住。

另一位夥伴，楊維斌回想忍不住笑說，「剛認識他，完全是個二十幾歲的小白，問他為何來柬埔寨，他說想出來見世面，他還問我： 『欸，這家公司你覺得可以待嗎？ 』這不是想不想待、能不能辭職的問題啊。」

了解狀況後，小白本來要跟楊維斌一起偷跑，「我們一度想從2樓洗衣間跳下去，他體育好，還教我怎麼摔才安全，我們每天交互蹲跳練腿力，後來他評估偷跑不能拿回護照，行動麻煩，他有專業技能，在網路群組找到願意接他的公司，由新公司幫他付賠付離開了。」


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