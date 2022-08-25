朋友帶小孩聚會「育兒外包」他怒了！釣出一票苦主：超討厭

▲進入職場後，與朋友聚會時間大幅縮減，若有小孩更是如此。（示意圖／記者黃克翔攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

許多人有了小孩後，可能會花更多時間在家庭上，就算和朋友聚會，也得帶著孩子一起。但就有網友在PTT抱怨，朋友常常帶小孩參加聚會，有時候甚至要友人幫忙照顧，忍不住詢問其他人，「大家平常是否喜歡朋友帶小孩參加聚會？」引來一票苦主怨聲連連。

這位網友在文中提及，他有個朋友經常帶小孩參加聚會，不管是露營、烤肉，還是去外縣市旅遊，對方都會帶孩子一起。但回想起來，朋友根本無法全程靠自己顧小孩，變成同行的朋友也要幫忙照看，但小朋友在外面很容易不耐煩、吵鬧，亂跑亂衝也讓人覺得很困擾。

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最後原PO決定，下次聚會時要直說，「這次聚會要無懼被當仇童老阿姨，坦白跟他說『不要再帶你小孩來聚會，然後故意育兒外包啦！』」

▲ 原PO表示，帶小孩出門聚會根本是育兒外包。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，大批網友表示有同感，「有小孩的聚會品質瞬間低落好幾級」、「都不確定是朋友聚餐，還是育兒培訓班了」、「明顯把其他朋友當成免費保母姐姐，有夠討厭」、「媽媽根本都在顧小孩，沒時間好好聊天吃飯」、「給同行朋友帶很不優。」

不過，也有網友強調，如果是很乖的小朋友就不會那麼反對，「我不會排斥欸！除非小孩個性很差惹人厭」、「小孩乖的就還好，很魯小的就討厭」、「小朋友聽話的話就算了，但通常都是愛跑愛吼的小怪獸」、「只討厭沒禮貌又不受控的小孩。」