高雄人也點頭！必比登名單赫見「這1家」　崩潰喊：要排更久了

▲2022米其林必比豋推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

米其林昨（23）日公布必比登推介名單，高雄今年首度被納入評鑑城市，入選的20家店引發在地人討論。就有網友在PTT的Kaohsiung板上貼出情報，「必比登推介高雄入選名單」，好奇問「大家覺得這名單如何？」其中幾間店連高雄人也頗認同，留言處還出現不少口袋名單，話題吸引熱議。

本站昨日報導《高雄必比登20家美食一次看 老新台菜、鴨肉珍、楊寶寶都入列》，高雄共有20間美食店家入選，包括高CP值排隊名店「楊寶寶蒸餃」、精緻台菜無菜單料理「老新台菜」、鹽埕老字號小吃店「鴨肉珍」、泰國街頭料理「帕泰」等餐廳入列。

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名單一出，卻有高雄人紛紛吐槽，「全都輸我家巷口的路邊攤」、「我覺得這榜單，就是那種第一次來高雄會去吃的小吃店」、「我竟然全部都沒吃過」、「這名單有幾間真的過譽了」、「這不是都觀光客在吃的店嗎」、「好險我家巷口那幾家沒上」、「有些都不算小吃吧？反而排擠到小吃的位置了。」

不過，有幾間餐廳獲得不少認可，「完了，湖東以後更難訂了」、「帕泰實至名歸」、「菜粽李終於！吃了快三十年」、「正宗跟鄭家都不錯」、「知道湖東的，真高手」、「牛老大也值得去吃，高雄牛肉火鍋個人覺得最強」、「老新已經夠難訂了。」

其中有一間更是讓許多在地人哀號，就是位在左營的「正宗鴨肉飯」，「正宗好吃，完了要排更久了」、「正宗上榜我滿意外的，很好吃，但名氣比較小」、「正宗上榜我很崩潰……外帶平均都要等快半小時了」、「正宗是不是要排更久了XDDD。」

貼文還意外釣出不少口袋名單，「林森路上的許記蒸餃竟然沒上榜」、「早餐店不會上嗎？寬來順QQ」、「肉燥飯我愛大連街的雙陳肉燥飯」、「怎麼沒有提拉米蘇的提拉米蘇」、「沒七賢的鴨肉飯？都沒有賣鹹酥鴨的欸！高雄人母親節必吃欸……烤鴨店都會滿單的」、「我比較喜歡厚德福。」