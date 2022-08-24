交織西方風采與東方底蘊　采采食茶中秋禮盒以「宮廷錦盒」為設計靈感

記者黃士原／台北報導

采采食茶CHA CHA THÉ由一向熱愛華夏文化的夏姿．陳服飾精品創辦人王陳彩霞在2008年所創立，將服飾精品美感與質感上的堅持執著，延續成為采采食茶文化的品牌精神。今年中秋，采采食茶有別以往，中秋禮盒以「宮廷錦盒」為設計靈感，將文物收藏、藝術珍藏的概念放入其中，並象徵著月餅就如珍饌一樣。

▲今年中秋，采采食茶有別以往，中秋禮盒以「宮廷錦盒」為設計靈感，將文物收藏、藝術珍藏的概念放入其中，並象徵著月餅就如珍饌一樣。

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今年特別在盒形設計上，以洛可可時期的細緻典雅為線條，烘托琥珀色的玉盤，作為珠寶盒主配色與輪廓，而中秋滿月，也寄託著家人團圓的喜悅之情。而這次中秋月餅除了推出新款紫薯烏魚子、桑葚松子口味，登場還有多款奢華禮盒，如招牌蜂蜜燕窩黃金糖、采蜜糖、華桂糖等。

▲采采食茶今年特別在中秋禮盒盒形設計上，以洛可可時期的細緻典雅為線條，烘托琥珀色的玉盤。

另外，「華桂糖」為采采食茶今年全新主打商品，經黑棗、紅棗不斷熬煮攪拌，加入桂圓、蘭姆酒提味，以及核桃顆粒增添堅果口感與香氣，並具有養生滋補、紅潤氣色的功效，每一口都能嚐到天然甘甜滋味、不黏牙口感。這次也與招牌蜂蜜燕窩黃金糖、采蜜糖聯袂推出獨家禮盒，金、粉、深棗三色，象徵著甜蜜、喜慶與吃棗年年好的意涵，無論送禮自食都是一份別具用心、充滿祝福的選擇。