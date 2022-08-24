快訊／本週估16萬人染疫、疫苗採購爭議後續　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/24）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。近期疫情開始漸漸往上，指揮中心發言人莊人祥昨（23）日分析，預期本週可能上升10%左右，增加病例可能在16萬上下；此外，疫苗採購合約密件封存30年議題仍持續，王必勝22日公布平均每劑價格為765元，另也對「密件」作名詞解釋，預期今日記者會中還會進一步回應。

莊人祥昨說明，新增2萬6,095例本土個案，和上週同日（週二）相比增加約13.9%，由於每週二、週三病例數都比較高，預期今（24）日也差不多在2.6萬左右，週四才會往下降，另觀察本週開始疫情也會有比較明顯的上升。

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針對疫情趨勢，上週是連續11週以來疫情下降後首次有上升情形，王必勝當時說，單週新增確診從14萬8增加到15萬2左右，增加2.9%，這是一個警惕，疫情可能會從這邊開始漸漸往上。

被問及每週疫情上升可能範圍，莊人祥說，單週上升10%是有可能的，上週單週增加約15萬例本土個案，若以上升1成推估，本週新增確診人數約在16萬上下。

此外，疫苗採購合約密件封存30年議題延燒，王必勝22日親上火線回應，公佈截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元，另也對「密件」作名詞解釋，表示「密」是保存而非保密。

不過，各大社群網站仍盛傳日本主動公布疫苗廠牌單價，莊人祥昨（23）日澄清，日本公佈的疫苗價格為預算除以採購劑量，換算後每劑約新台幣622元，與台灣算法相當。

王必勝當時也重申，雖然基於商業保密原則，現在無法揭露哪個廠牌疫苗保密協定最先到期，但站在指揮官立場，會希望在到期後採主動公開方式，以昭公信。他也舉例，當時有些採購時因為比較急，價錢就放在比較後面考量，但每個情形不一樣。