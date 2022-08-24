「甜美台妹」曝柬埔寨煉獄影片：詐騙業績差就被賣去當娼妓

圖、文／CTWANT

柬埔寨人蛇集團拐賣台灣人犯罪事件猖獗，由於雙方並無邦交，至今政府相關單位仍無法提出有效的營救方案。本刊實際採訪從柬埔寨平安返台的受害者，解密他們在當地如何受虐及逃離魔掌的艱辛過程。

▲遭騙國人只要被視為「績效不佳」，往往會遭受到非人道對待。（圖／CTWANT提供，下同）

外型甜美的瑤瑤（化名）說，今年3月初接獲朋友傳來出國打工的訊息，工作內容是文書、打字，月薪5萬元台幣等條件，抱著姑且一試的心態，跟著仲介僅用了3天時間，快速辦好護照與一切手續，一行5人就出發抵達柬埔寨西港。隔天面試人員直接說「台灣所做的承諾都是假的，來就是做詐騙，待不滿一年就須賠償3萬元美金。」此時，瑤瑤才驚覺受騙，但後悔已來不及。

瑤瑤說，公司的人員開始簡單的教育訓練，跟大家分享「成功詐騙案例」，所有人進行簡單的角色設定後，就開始在各交友軟體找人聊天，沒想到隔天就看到表現不好的同事，直接被拖到外面凌虐，淒厲的慘叫聲讓她內心無比慌張，一直故作堅強的自己，終於止不住狂哭，也萌生強烈的返台意願。

瑤瑤與公司管理階層交涉，希望能設法交付贖金離開，但對方見她聲音甜美且聽話，因此不斷推托搪塞，把她又留下來。過了3個月後，瑤瑤覺得工作上遇到瓶頸，因此與同伴不斷找尋可提供協助的救援管道卻苦無結果，直到乘隙連絡上台灣家人，才輾轉透過國際刑警等組織轉介找到柬埔寨當地的救援組織，事情才終於有轉機，「但1人也付了1500美金的手續費，用來疏通一些關卡」。

「有些園區會設有娛樂場所，業績、表現不好就可能淪為娼妓。」瑤瑤心有餘悸地說，「有機會選擇的話，我一定不會再去這樣的地方。」瑤瑤說，柬埔寨的槍枝太容易取得，而且許多事情都可以靠錢「疏通」，自然成為有錢人的犯罪天堂。

「想要活命就千萬別冒險過去！」家住台中的小志（化名），因為和朋友看到網路徵才內容，前往國外就可領有高薪、免費機票、包吃包住五星酒店等優渥內容，8月初一起前往柬埔寨，沒想到剛下飛機就被當地保鑣人員強押上車，護照、手機第一時間都被沒收，一言一行都受到嚴密監控。車子開到一間約13層樓的破舊公寓，從此開始為期2周暗無天日的非人生活。

小志回想，進到公司內部就被明白告知，往後的日子要從事詐騙工作，如果表現不好、不聽話就會受到教訓，每天三餐幾乎都是稀飯、饅頭果腹。沒想到，上班第一天就看到其他同事被詐騙團夥毆打，事後全身傷痕、血汙，當時就開始觀察如何逃離這個煉獄。

小志說，他的辦公間位在大樓的4樓，平常大門深鎖，樓下門口有持槍保安警戒，每天晚間7點會交換班，期間會有5分鐘的空檔。於是和同房的12個人計畫脫逃，包含1個越籍、2個印尼及其他台灣人，利用辦公室內的硬物將門鎖撬開，帶著房內用來凌虐成員的繩子，躡手躡腳走出門口。

▲被不法團夥控制的「豬仔」，每天除了「上網聊天」從事詐欺勾當，就只能在不見天日的暗室吃飯睡覺。

順利翻過圍牆後，幾人藏匿在隱密處，透過管道聯繫當地救援組織，過了2天才與救援人員會合，在他們的安排協助下，後來總算順利回到台灣，出國期間共2周，真正在死亡面前走了一遭。但當初一起過去的朋友卻沒那麼幸運，因為業績不好提早被賣掉，後來回到台灣再也聯繫不上對方，讓他至今回想仍心有餘悸。

並非所有人都能順利逃出詐騙集團的魔掌。家住桃園的陳先生有個32歲的兒子，國中沒畢業就開始在工地工作、打零工，雖然工作不算穩定，但也還算是個性穩定的乖孩子，直到今年初交了女朋友才開始發生大轉變，連回家次數都減少很多。

今年4月間兒子表示，有朋友要帶他到柬埔寨從事博弈工作，每個月薪水將近6萬元，等存夠了錢回到家鄉就可以買車、買房、結婚等。當時陳先生就有勸阻，指出柬埔寨對比台灣是相對落後的國家，怎麼可能有這種「好康的」輪到你？但兒子提供轉介的友人照片及相關資訊取信，只好選擇相信自己的兒子。

陳先生說，兒子在今年4月抵達柬埔寨後有打電話回家，還描述到了港口看見很多持槍的軍人，向家人報完平安後，就隨著大家一起到公司報到，似乎沒有異樣。

直到7月7日傍晚，兒子突然打視訊電話回家說要「換地方」，從他臉部表情看來相當異常，眼神不斷飄移、滿臉鬍渣神情憔悴，匆匆講不到幾句話就說要先去忙了，至今都未再接獲兒子的任何相關訊息，陳先生警覺事情不對，連忙前往警局報案，但至今仍未與兒子取得聯繫。

▲立委伍麗華成立Line群組，邀集受害家屬與警政專業單位共同加入，提供排解疑難雜症與必要自保資訊協助。

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