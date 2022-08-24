俄羅斯指控基輔「化學恐怖主義」　烏克蘭回嗆：你罐頭過期啦！

▲俄羅斯指控俄軍遭到烏克蘭「化學恐怖主義」毒殺。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部日前指控烏克蘭「化學恐怖主義」，因為在佔領區的扎波羅熱（Zaporizhzhia）有部分俄軍遭到毒殺。但是烏克蘭內政部的一位顧問回嗆，是俄羅斯的罐頭過期導致中毒。

根據《路透社》報導，俄羅斯國防部表示，7 月 31 日，多名俄軍因嚴重中毒跡像被送往軍事醫院，測試顯示，他們體內含有有毒物質 B 型肉毒桿菌毒素。

俄羅斯國防部聲明指出，關於澤倫斯基政權批准使用化學武器，俄羅斯正在準備所有分析結果，提出有利的支持證據。

B 型肉毒桿菌毒素是一種神經毒素，當攝取受汙染的食品時，會導致肉毒桿菌中毒，但它也有醫療用途。

▲俄軍入侵初期，就被烏軍繳獲過期的口糧。（圖／翻攝微博）



烏克蘭國防部沒有立即回應路透社的置評請求，但內政部長幕僚格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram回嗆，俄羅斯國防部是否應該先澄清，是罐頭過期引起的，自從烏克蘭被入侵的第一天起，大量的俄軍就抱怨口糧是過期的。

由於俄羅斯所指派的赫爾松州偽州長薩爾多（Volodymyr Saldo）在8月初病倒，俄羅斯國防部也表示，正在針對他的病因進行額外調查。

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