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新北賄選熱區曝　北檢檢察長赴坪林分駐所分享查賄案例

▲▼北檢檢察長林邦樑率隊前往新店坪林分駐所與基層員警座談分享查賄案例。（圖／北檢提供）

▲北檢檢察長林邦樑(右2)率隊前往新店坪林分駐所，與基層員警座談分享查賄案例。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

因應年底地方選舉，全國檢警調單位開始部署嚴查賄選及暴力、假訊息等案件，其中，台北地檢署轄區內，位處偏遠的新店坪林、深坑、石碇等區域，屬於過往賄選熱區，北檢檢察長林邦樑23日親自到新北勢坪林分駐所，與基層員警座談，分享過去查賄成功案例，林邦樑強調，全力查賄就是最好的反賄選宣導。

北檢轄區涵蓋都會、傳統及偏鄉，就選舉查察策略係採取因地制宜方式，針對以往賄選熱區，必將投入較多心力。2018年地方公職人員選舉時，檢察官在位處偏鄉之新店區坪林、深坑區、石碇區等區域，查獲里長賄選2案、大規模幽靈人口案件2案，起訴數十名被告，大多經法院判決有罪確定，績效卓著。

因此北檢檢察長林邦樑特別關注此區域選情及情資佈建，繼繼8月4日親赴新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會後，23日載率主任檢察官蔡偉逸、檢察官黃冠中等人，前往坪林分駐所，邀集新北市政府警察局新店分局及所轄闊瀨所、漁光所、金溪所、坪林所、石嘈所、石碇所、深坑所等7個派出所，深入基層瞭解選情與第一線員警所面臨之問題。

北檢指出，會中新店分局報告選情分析與工作概況，並由黃冠中檢察官分享查賄經驗與技巧，講解相關選舉不法罪責之構成要件及偵辦要領，進行雙向意見交流。檢察長於會中再次提示部頒111年地方選舉查賄重點工作，即嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金，並強調全力查賄就是最好的反賄選宣導等觀念，期望檢、警2018年在本區強力查辦賄選、幽靈人口的成果，可以對民眾產生遏阻作用，讓本次選舉不再有不法情事發生；如獲有具體情資，必從嚴偵辦，以維乾淨選風！

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