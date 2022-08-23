新北賄選熱區曝　北檢檢察長赴坪林分駐所分享查賄案例

▲北檢檢察長林邦樑(右2)率隊前往新店坪林分駐所，與基層員警座談分享查賄案例。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

因應年底地方選舉，全國檢警調單位開始部署嚴查賄選及暴力、假訊息等案件，其中，台北地檢署轄區內，位處偏遠的新店坪林、深坑、石碇等區域，屬於過往賄選熱區，北檢檢察長林邦樑23日親自到新北勢坪林分駐所，與基層員警座談，分享過去查賄成功案例，林邦樑強調，全力查賄就是最好的反賄選宣導。

北檢轄區涵蓋都會、傳統及偏鄉，就選舉查察策略係採取因地制宜方式，針對以往賄選熱區，必將投入較多心力。2018年地方公職人員選舉時，檢察官在位處偏鄉之新店區坪林、深坑區、石碇區等區域，查獲里長賄選2案、大規模幽靈人口案件2案，起訴數十名被告，大多經法院判決有罪確定，績效卓著。

因此北檢檢察長林邦樑特別關注此區域選情及情資佈建，繼繼8月4日親赴新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會後，23日載率主任檢察官蔡偉逸、檢察官黃冠中等人，前往坪林分駐所，邀集新北市政府警察局新店分局及所轄闊瀨所、漁光所、金溪所、坪林所、石嘈所、石碇所、深坑所等7個派出所，深入基層瞭解選情與第一線員警所面臨之問題。

北檢指出，會中新店分局報告選情分析與工作概況，並由黃冠中檢察官分享查賄經驗與技巧，講解相關選舉不法罪責之構成要件及偵辦要領，進行雙向意見交流。檢察長於會中再次提示部頒111年地方選舉查賄重點工作，即嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金，並強調全力查賄就是最好的反賄選宣導等觀念，期望檢、警2018年在本區強力查辦賄選、幽靈人口的成果，可以對民眾產生遏阻作用，讓本次選舉不再有不法情事發生；如獲有具體情資，必從嚴偵辦，以維乾淨選風！