無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

記者唐詠絮／彰化報導

台南2名警察查緝贓車時遭男子林信吾殺害，讓警察執勤安全再度成為集點，而彰化分局民族路派出所14年前也曾發生奪槍殺警案，員警陳國欽處理民眾酒醉鬧事糾紛時，遭曾姓兄弟圍毆，警槍被奪中彈身亡，時任偵查隊長的林世明（現為縣警局訓練科長），與陳員更是情同兄弟，昨日台南發生2警被殺案，讓他又憶起陳國欽殉職，更是難過的泣不成聲。

▲▼彰化員警陳國欽殉職，訓練科長林世明至今仍無法釋懷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世明回顧當年案情，警員陳國欽於2008年12月9日深夜11時，接獲民眾報案後，在彰化市埔北街有男女酒醉鬧事糾紛，犯嫌曾智勇見陳國欽剛抵達現場，先對他嗆聲「大人，你是哪個分局的，你是總局也一樣，要不然我混假」，先徒手施暴拉扯，過程中被制伏壓倒在地。

▲槍殺陳國欽犯嫌曾智勇被逮。（圖／ETtoday資料照）

曾智勇趁隙奪警用配槍，朝陳國欽連開6槍，其中1發子彈貫穿右前胸，送醫不治，曾智勇和哥哥曾意榮逃逸，林世明說，警方成立專案小組偵辦，發現嫌犯由友人載到台中市，再由當地友人開車載到桃園火車站後，搭計程車到當時的桃園縣觀音鄉躲在三合院內，警方獲得線報大批警力趕往現場圍捕，22小時內順利將嫌犯逮捕到案，緊接著在八卦山尋獲嫌犯所丟棄的警槍。

▲彰化員警陳國欽殉職入祀忠烈祠。（圖／翻攝自警察英烈紀念網）

林世明哀痛的說，當時在桃園縣觀音鄉一處三合院內將曾智勇逮捕，並在八卦山區找到犯案的警槍，曾智勇於2011年被最高法院依殺人等罪判處無期徒刑定讞，另外曾意榮則因妨害公務，判處有期徒刑10月。

林世明說，陳國欽跟他情同手足，尤其當初柔道還是陳教的，看到他都還要喊一聲「老師」，陳員的老母親受訪時也痛哭的說：「殺害兒子的壞人至今也沒有跟她們和解，只有判無期徒刑，兒子死得真的冤枉，壞人應該要判死刑。」