手上戴Apple Watch超潮！　網揭「2優勢」推爆：用過回不去了

▲一名網友好奇，「什麼人才會去買Apple Watch？」（圖／資料照）

實習記者黃麗頻／綜合報導

智慧型手錶帶給現代人相當大的便利，似乎也成為時下的潮流配件，其中，蘋果推出的Apple Watch，更是廣受眾人的喜愛。一名網友表示，Apple Watch雖然看起來很潮，但感覺有點耗電，不禁好奇，「什麼人才會去買Apple Watch？」貼文一出，引起熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上以「會買apple watch的都什麼人」為題問卦，文中提到，Apple Watch用起來有點耗電，平均一天要充一次，但是看起來「蠻潮的」，似乎是時下最流行的穿搭一環，這讓他相當好奇，「什麼人才會買Apple Watch？」

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▲不少網友認為「方便」是Apple Watch受歡迎的主因。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，不少網友點出「方便」是Apple Watch受歡迎的關鍵，「去運動的時候，不用像白癡還帶手機，一樣可聽音樂，運動完還可以買東西」、「公司主管忙到只能用手錶確認是不是重要事項」、「畢竟不是隨時隨地都會攜帶手機在身上，但手錶可以」、「用手錶導航真的方便」、「騎車的時候比較方便接電話」、「Apple Watch + Airpods，運動不用帶手機」、「尤其是你有很多蘋果產品，都可以交互作用。」

有人表示「很適合老人家」，「可以測量心率，以及買給長輩偵測跌倒」、「仆街（跌倒）真的有偵測到跌倒」、「可以監控心律」、「防跌倒好用，買給老人家戴啊」、「心臟有疑慮的，有人曾經因為相關警示及時就醫」。也有網友搞笑回應，「就是買Apple Watch的人啊」、「想買的人」、「會每天幫手錶充電的人。」