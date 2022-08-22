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口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

▲▼以假亂真的安卓iOS模擬器，下載量破5000萬次。（圖／翻攝自macrumors）

▲以假亂真的安卓iOS模擬器，下載量破5000萬次。（圖／翻攝自macrumors）

記者高兆麟／綜合報導

身在安卓心在蘋果?根據外媒《macrumors》報導，在Google Play商店中，有一款iOS模擬器已經獲得5000萬次下載，這個模擬器可以完整重現iOS介面，讓用戶在安卓手機上，也能體驗iPhone的感覺。

macrumors報導指出，在Google Play商店中也一款可以在 Android手機上重現iOS體驗的模擬器已經超過 5000 萬次下載，而且它含會隨著iOS 16的iPhone的設計變化和功能而更新。

這種App在 Google Play 商店中並不新鮮，並且在過去三年中一直在 Android 上重現 iOS 體驗。從 iOS 13 和隨後的每個主要 iOS 版本開始，這個App都已更新以反映對 iOS 所做的更改。

這個 iOS 模擬器名為Launcher ‌iOS 16，可以完整重現iOS的界面和功能，像是主頁面、應用程式資料庫、抖動模式甚至還可以替換成iOS的圖標，像是Messages、Notes、Camera，甚至 Play Store都有 Apple 的App Store圖案

在安卓的設定中，這個模擬器為用戶提供了連iOS都沒提供給用戶的自定義功能，例如能夠自定義應用程式庫中應用程式的分類、調整主螢幕動畫、重新命名應用程式等等。

這個模擬器在 Android 社​群中廣為人知，而即將到來的 ‌iOS 16‌ 的最大變化是重新設計的鎖定螢幕，在 6 月 Apple 的 WWDC 之後成為當時的頭條新聞。新設計的廣泛報導可能促使有興趣嘗試 Apple 最新設計的用戶對模擬器進行額外下載。不幸的是，這個模擬器不支持 ‌iOS 16‌ 鎖定螢幕，至少現在還沒有。

對於那些不熟悉 Android 的人來說，這些模擬器是在手機主螢幕上運行的App，具有自己的設計、個性化功能和設備原始製造商提供的選項之外的功能。事實上，隨便瀏覽 Google Play 商店，有幾十個模擬器都可以在 Android 上重現 iOS 體驗，其中絕大多數的下載量都超過了 100 萬次。

不過有趣的是，有不少網友認為，既然那麼喜歡蘋果的介面，那為何不直接買蘋果手機就好，不過也有網友認為，這個App對雙方來說都很可笑，因為一方面，這個App模擬了安卓用戶討厭的蘋果介面，但蘋果用戶也別太開心，因為它也提供了蘋果用戶想要卻要不到的自訂義功能。

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