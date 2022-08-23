驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

記者黃宥寧／台北報導

九死一生！北市北投區日前發生一起險象環生車禍，25歲王姓女騎士沿公館路行駛，突遭後方66歲詹姓水泥車駕駛追撞，她連人帶車遭拖行數尺，水泥車才停駛，所幸王姓女右手掌輕微擦傷，詹男未受傷，雙方自行談妥和解，但影片曝光，也引起網友熱烈討論指出「真險，命真的是撿回來的」、「水泥車司機倒楣到家」。

▲北市北投區承德路七段公館路交叉口，發生一起險象環車車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起車禍發生於本月8月19日晚間8時許，66歲詹姓男子駕駛水泥車，沿公館路方向行駛，25歲王姓女騎士沿同行方向騎乘，一路行駛到水泥車前車頭，下秒慘遭水泥車追撞，連人帶車被拖行數尺，一旁還有幾輛汽車經過，場面相當驚險，王女也因摔車瞬間將雙手放地上阻止滑行，導致手掌擦傷。

行經該路段的汽車駕駛，將案發過程行車紀錄器過程影片PO上網，影中王女先是騎行在水泥車右側，突又在大車前面放慢速度煞車，水泥車駕駛也疑因視線死角直接撞上。

驚悚影片曝光後，也引許多網友紛紛留言表示，「好幸運、沒有大事發生」、「雖小的水泥車司機」也有網友看出癥結點，並說「機車真的需要兩段式左轉。」對此，警方獲報後前往了解，雙方經協調自行談妥和解。