家長憂「停課新制仍有風險」　莊人祥：有疑慮可請防疫假

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布9/12起校園啟動防疫新制，有人確診就全班快篩，不再全班停課，而確診者居家隔離滿7天後，若無症狀就可以返校上課。新制一出引起不少家長擔憂仍有風險，對此，發言人莊人祥表示，如果家長有疑慮，仍可以請防疫假。

指揮中心昨宣布，9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

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新制不再實施全班停課，但和確診者曾摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校就要提供快篩試劑，快篩陰性才可繼續上課，如有症狀要儘速就醫。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

針對家長擔憂，莊人祥今表示，目前國高中已經接種到第二和第三劑，再加上有2～3成的學童都感染過，這段時間也一直持續呼籲確診滿3個月要盡快去接種，希望在開學前提升疫苗接種率，而且若班上有人確診，以當天為第0天，第2天快篩陰性無症狀才可以上課，如果家長有疑慮，仍可以請防疫假。