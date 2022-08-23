林姿妙涉貪今被起訴　國民黨團：盼司法程序還她公道

▲林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉貪汙弊案，檢廉經過7個月偵辦，宜蘭地檢署23日宣布偵結，依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等，起訴林姿妙在內15人。對此，國民黨團書記長李德維表示，尊重司法單位，但希望這件事不要拖，趕快進入相關司法程序，還林姿妙公道。

檢廉調查宜蘭縣政府、縣長林姿妙等多項弊案，包括宜蘭縣政府辦理大羅東地區治水防災區段徵收案、羅東機六用地旁1558地號農地免徵土地增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，以及林姿妙財產來源不明等案。檢方經蒐證，認有違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。

宜蘭地檢指出，本次檢方起訴15人，其中公務員有10人，包括林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。檢方表示，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但他的現金有7844萬多元，這並無合理來源，且與收入不相當。

李德維23日在國民黨團記者會上被問及林姿妙被起訴一事時表示，國民黨團尊重相關司法單位，但林姿妙案至今有很多疑雲，所以雖然尊重司法單位，但希望這件事不要拖，趕快進入相關司法程序，還林姿妙公道，而非拖下去，損害林姿妙的權益，讓民進黨有很多攻擊的動作。