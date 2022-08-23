快訊／今本土+26095！新北5258例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增26,095例本土個案、287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡，本土個案以新北市5,258例最多，其次依序台北市3,189例，台中市3,038例，桃園市2,673例，高雄市2,179例，台南市1,650例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增26,095例本土病例，為11,959例男性、14,121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,258例)，臺北市(3,189例)，臺中市(3,038例)，桃園市(2,673例)，高雄市(2,179例)，臺南市(1,650例)，彰化縣(1,132例)，苗栗縣(762例)，新竹縣(711例)，屏東縣(692例)，雲林縣(666例)，新竹市(659例)，宜蘭縣(647例)，花蓮縣(503例)，南投縣(464例)，嘉義縣(439例)，基隆市(424例)，臺東縣(319例)，嘉義市(307例)，金門縣(199例)，澎湖縣(161例)，連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日。

▲8/23新增確診。（圖／指揮中心提供）



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