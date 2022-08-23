「死刑是最後防線！」2警遭割喉亡 　侯友宜籲：從重量刑、速審速決

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台南發生攻擊警察割喉案，造成2名警察殉職，社會輿論再度出現死刑不該廢除的呼聲。對此，新北市長侯友宜表示，執法的公權力不容許任何挑釁，對於挑戰公權力的犯罪份子，一定要從重量刑、速審速決，來穩定社會治安，至於死刑，則是面對公平、正義的最後一條防線。

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠22日追緝通緝犯時，遭到40多歲的明德外役監逃犯林信吾殺害不幸殉職，林嫌逃亡17小時後於新竹落網。

侯友宜表示，面對兩位勇警因公殉職，他感到非常難過、悲痛，兩位都是他的弟兄。執法的公權力不容許任何挑性，期待面對挑戰公權力的犯罪份子，要從重量刑、速審速決，來穩定社會治安。

侯友宜表示，其實現在重大犯罪仍頻傳，社會氛圍不安定感仍充斥各角落，面對這樣的氛圍，一定要守住公平正義的最後一條防線，就是死刑，希望速審速決。

然而，此事件一開始其實2度追錯人，是否警政署有責任？侯友宜表示，警察第一時間辦案，一定有很多狀況不清楚，讓警察面對自己生死危急時，能夠速確的用槍勇於執法，才能保護市民。

對於林信吾是15日從明德外役監逃獄，侯友宜再說，面對這樣嚴重的殺警案，要從各面向去檢討，希望員警執行可以更勇於執法、確保社會的安定，中央一定要就這次的個案，重新思考司法體系，讓第一線同仁在不安定感裡面勇於執法。

