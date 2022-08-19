iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

▲iPhone歷代相機比較。（圖／取自Macworld）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14 預計將在幾週後問世，與往常一樣，相機成為許多果粉關注的重點。有傳言稱，iPhone 14 Pro 將首次配備 48MP 廣角鏡頭，與蘋果多年來部署的標準 12MP 鏡頭相比有了巨大的飛躍，不過也代表相機鏡頭可能變得更「巨大」。

根據外媒Macworld報導，雖然這代表，iPhone 14可以拍攝更清晰的照片和 8K 影片，同時相機變得越來越大。更大的相機帶來外觀上更大的凸起。

而iPhone 14的相機到底「有多凸」？藝術家 Ian Zelbo整理一張圖片，對比了 iPhone X、11 Pro、12 Pro 和 13 Pro 的凸起。雖然 iPhone 11 Pro 的凸起在當時來說歲是相當大，但與 iPhone 14 Pro 相比，仍是小巫見大巫。

▲iPhone 13 Pro Max 和 14 Pro Max相機對比。（圖／取自Majin Bu推特）

相比之下，只有兩個鏡頭的 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 的鏡頭凸起要小得多，預計今年的尺寸不會增加。

LeaksApplePro最近發布的一系列推文證實，聲稱持有 iPhone 14 Pro 和 Max 的內部人士表示，iPhone 14 Pro iPhone 上的新鏡頭外殼「看起來很大」，對於一些較舊的產品支架可能會很麻煩，尤其是蘋果的 MagSafe 雙充電器。

但外媒9to5mac認為，如果將手機後的鏡頭，看做「凸起物」，可能會人感到不滿，不過隨之演進的高級攝影能力，也可以將最新的iPhone 14系列看做是「相機」，就會感嘆相機也能做得如此扁平。