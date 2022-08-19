　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

▲iPhone歷代相機比較。（圖／取自Macworld）

▲iPhone歷代相機比較。（圖／取自Macworld）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14 預計將在幾週後問世，與往常一樣，相機成為許多果粉關注的重點。有傳言稱，iPhone 14 Pro 將首次配備 48MP 廣角鏡頭，與蘋果多年來部署的標準 12MP 鏡頭相比有了巨大的飛躍，不過也代表相機鏡頭可能變得更「巨大」。

根據外媒Macworld報導，雖然這代表，iPhone 14可以拍攝更清晰的照片和 8K 影片，同時相機變得越來越大。更大的相機帶來外觀上更大的凸起。

而iPhone 14的相機到底「有多凸」？藝術家 Ian Zelbo整理一張圖片，對比了 iPhone X、11 Pro、12 Pro 和 13 Pro 的凸起。雖然 iPhone 11 Pro 的凸起在當時來說歲是相當大，但與 iPhone 14 Pro 相比，仍是小巫見大巫。

▲iPhone 13 Pro Max 和 14 Pro Max相機對比。（圖／取自Majin Bu推特）

▲iPhone 13 Pro Max 和 14 Pro Max相機對比。（圖／取自Majin Bu推特）

相比之下，只有兩個鏡頭的 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 的鏡頭凸起要小得多，預計今年的尺寸不會增加。

LeaksApplePro最近發布的一系列推文證實，聲稱持有 iPhone 14 Pro 和 Max 的內部人士表示，iPhone 14 Pro iPhone 上的新鏡頭外殼「看起來很大」，對於一些較舊的產品支架可能會很麻煩，尤其是蘋果的 MagSafe 雙充電器。

但外媒9to5mac認為，如果將手機後的鏡頭，看做「凸起物」，可能會人感到不滿，不過隨之演進的高級攝影能力，也可以將最新的iPhone 14系列看做是「相機」，就會感嘆相機也能做得如此扁平。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病危！癌友朱芯儀發聲
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

全球「最討厭」App榜單出爐！　台灣人最不喜歡的社交軟體是它

改善指紋解鎖！Pixel手機搶先搭載Android 13　修復150個Bug

最新iPad Pro預計10月登場　外媒曝四大更新

把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

Netflix廣告版低價方案將限制「2大功能」！iOS程式碼曝　恐無法離線觀看

500台無人機夜空中變「三星摺疊機」　Galaxy Fold 4夜拍表現超優秀

iPhone 14要來了！外媒：蘋果秋季發表會9／7登場

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

全球「最討厭」App榜單出爐！　台灣人最不喜歡的社交軟體是它

改善指紋解鎖！Pixel手機搶先搭載Android 13　修復150個Bug

最新iPad Pro預計10月登場　外媒曝四大更新

把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

Netflix廣告版低價方案將限制「2大功能」！iOS程式碼曝　恐無法離線觀看

500台無人機夜空中變「三星摺疊機」　Galaxy Fold 4夜拍表現超優秀

iPhone 14要來了！外媒：蘋果秋季發表會9／7登場

台灣男星霸榜！《披荊斬棘2》初排名出爐　陸網讚爆第1：多少人的青春

錯過首次明星賽　陳文杰可惜：發高燒快40度

中科院昨試射「無限高」飛彈　1枚近距離落海原因不明

余苑綺病危！曾說好「一起戰勝」　癌友朱芯儀心疼發文

紅蘿蔔不是蘿蔔！真實品種超驚人...討厭味道「可改吃4食物」

設局詐騙獲利20億「萬人受害」！　泰女星Pinky Savika遭逮捕

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

3C家電熱門新聞

全球「最討厭」App榜單出爐！　台灣人最不喜歡的社交軟體是它

iPhone 14要來了！外媒：蘋果秋季發表會9/7登場

最新iPad Pro預計10月登場　外媒曝四大更新

iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

iPhone13 Pro Max「好市多折扣2000元」！果粉看傻

把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

改善指紋解鎖！Pixel手機搶先搭載Android 13　修復150個Bug

蘋果祖傳「5W豆腐頭」將停售！　網反應兩極

500台無人機夜空中變「三星摺疊機」　Galaxy Fold 4夜拍表現超優秀

Netflix廣告版低價方案將限制「2大功能」！iOS程式碼曝　恐無法離線觀看

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16有大亮點

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

更多熱門

相關新聞

把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

把風險降到最低　分析師：iPhone 14發布日期比前代早

彭博社Mark Gurman 此前爆料，蘋果計劃在 9 月 7 日星期三舉行首次秋季發布會活動，推出iPhone 14 系列和Apple Watch Series 8 等。天風國際分析師郭明錤轉發該爆料稱，蘋果iPhone 14 系列的發布、發貨日期可能早於iPhone 13 與 12。

iPhone 14要來了！外媒：蘋果秋季發表會9/7登場

iPhone 14要來了！外媒：蘋果秋季發表會9/7登場

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

蘋果秋季發表會快來了！外媒盤點5大注目新品傳言

蘋果秋季發表會快來了！外媒盤點5大注目新品傳言

三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面