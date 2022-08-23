快訊／台南殺警嫌林信吾落網　起底竟是明德外役監逃犯！

記者陳以昇、黃翊婷／連線報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠在追捕通緝犯時遭割喉殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網。據了解，年約40多歲的林信吾為明德外役監逃犯，犯案後從高雄搭車北上新竹，經過一天逃亡最終在客運站被逮；警方現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），詳細的案情目前仍在調查釐清中。

▲林信吾在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，23日凌晨4時36分左右，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員，於和欣客運新竹站斜對面的巷弄，當場逮捕自高雄搭車北上的台南殺警案的林信吾，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），全案將朝殺人罪方向偵辦，目前已將人帶回台南市政府警局以釐清相關案情。

據了解，林信吾為明德外役監逃犯，年約40多歲，有強盜前科，他與前妻生了3名小孩，離婚後小孩交由前妻撫育，後來又與新女友在2020年生下1名女兒。所謂的外役監是指受刑人享有部分開放、部分自由，是一種較為開放、戒護程度較低的監獄類型，外部沒有高聳的牆，也不會將受刑人整日限制在室內活動，他們可以外出工作或回家探親，還有穩定收入。

▼警方查獲警用槍枝及2個彈匣。