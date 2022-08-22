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社會 社會焦點 保障人權

「同學，可以下班了…」凃明誠同窗友PO照悼：以後會再合體的

記者閔文昱／綜合報導 

台南市警局第二分局民權派出所36歲員警凃明誠、27歲員警曹瑞傑22日中午巡邏遭遇陳姓竊盜通緝犯騎乘失竊機車展開追捕，遭到對方持刀襲擊，2人身中多刀倒地，最終皆傷重不治，消息一出震驚各界。對此，凃明誠就讀警專時的同窗好友也發文哀悼，「同學，可以下班了，一路好走。」

針對這起殺警凶案，凃明誠的同窗友人PO出一群人好友合照表示，凃明誠以前總是寢室最早起床的，又最不厭其煩的將最愛賴床的他叫起床，空堂課他們一起追《Keroro軍曹》跟其他動漫畫，「你每次都不遺餘力的推廣你的興趣，每一台電腦都有你編號『051』的資料夾，我們都知道裡面該放什麼圖跟影片進去。」

 ▲凃明誠(右一)與好友擺出漫畫合體技。（圖／翻攝自臉書）

▲凃明誠（右一）與好友擺出漫畫合體技。（圖／翻攝自臉書，點圖可放大）

好友指出，這次上殉職新聞的不但認識而且是要好的同學，而另一名殉職員警也是曾同分局的學弟，一切就是這麼剛好又不真實，這種事再來幾次都沒法麻木，「兩位兄弟，下班了，快回去休息吧！」另外，他也說明這張合照是一群好友們一起模仿漫畫《火鳳燎原》中的殘兵合體技「看好了，只用一次！」他相信，他們以後還會再合體的！

據了解，不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，受理機車竊盜案，2人一路追著犯嫌軌跡來到台江大道和北汕尾三路口，原本還有一部機巡的同仁跟在一旁，不過2人先行到場，未料當機巡同仁趕抵現場時，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

▲▼台南2警受傷，1人遭割喉重傷。（圖／民眾提供）

▲台南市第二分局兩名警員遭歹徒持刀割喉，雙雙殉職。（圖／民眾提供）

初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，詳細案情要等到陳嫌落網後才能釐清。

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