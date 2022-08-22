機車駕訓補助計畫擴大！考過駕照就領1300元「4萬人受惠」

▲交通部祭出機車駕訓補助計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為鼓勵民眾報考機車駕訓班，自2019年祭出機車駕訓補助，今年共補助2萬人、每人1300元，公路總局今日宣佈，明年擴大補助名額為4萬人，每人可補1300元，額滿為止。

機車駕訓班收費平均約為2800到3700元，為鼓勵民眾報考，公總自2019年起祭出補助計畫，只要完成課程且成功考取駕照者，就可領取1300元的補助，各縣市也分別祭出不同的加碼補助。

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公總今（111）年提供全台2萬名、每人1300元的駕訓補助費用，今日宣佈明年將擴大補助計畫，提供全台4萬名、每人1300元的補助費用，額滿截止。

另外和潤企業公司也推出加碼活動，包含揪團3人同行報名機車駕訓班贈送每人一頂安全帽（共270頂）、考取機車駕照打卡抽獎送行車紀錄器（共50個）及針對低、中低收入戶提供全額補助費用4,000元（共125名，計50萬元）等。

依據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少32%、肇事風險減少20%。

臺北市區監理所江所長澍人表示，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確的駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，亦可有效減少交通事故及憾事發生。