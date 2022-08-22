群聚嚴重改回舊制「全班停課」？教育部：後續每2週檢視

▲高中以下含幼兒園即將開學，9/12起實施防疫新制。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

教育部今（22）日公布最新開學防疫措施，將於9/12起實施。有外界詢問，為何不從一開學就上路？教育部表示，開學2週期間將觀察疫情狀況及學校運作情形；而有關班級群聚嚴重、達一定標準能否比照過往「全班停課」？教育部也將在後續維持「每2週檢視」，視疫情發展、疫苗覆蓋率等進行彈性調整。

高中以下各級學校將於8/30開學，教育部今也公布最新防疫措施，並宣布高中以下含幼兒園自9/12起實施，大專院校則在開學日起實施。其中針對確診者的同班同學及教師、摘下口罩共同活動15分鐘以上接觸者，學校將提供1劑快篩試劑，「快篩陰性無症狀可上課」，不必再1人確診、全班停課。

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▲▼高中以下含幼兒園，9/12起實施防疫新制。（圖／教育部）

不過也有外界好奇，為何新制不從一開學就上路？考量從9/12起實施新制的原因為何？教育部表示，111學年度第一學期校園防疫新制，是在兼顧疫情、校園健康安全、學生受教權益、家長照顧負擔下，經與中央流行疫情指揮中心討論研商後訂定，並在開學2週期間，觀察疫情狀況及學校運作情形，自9/12起實施。大專校院則考量授課型態、疫苗覆蓋率，經與指揮中心討論後於開學後實施。

▲有團體擔心，班級確診群聚嚴重達一定程度時，會重演「九宮格事件」。（示意圖／記者湯興漢攝）

另也有台灣青年民主協會提出，針對確診者的接觸者、同班同學及老師，只要快篩陰就能到校上課；但教育部是否也應設定「班級群聚嚴重達一定程度時」，仍要「全班停課」的標準，以避免班上過半學生確診或請防疫假，老師仍要繼續實體上課。

教育部也回應，校園的防疫規範後續仍將視疫情發展、疫苗覆蓋率等，進行彈性調整，教育部維持「每2週檢視」並與各地方政府及指揮中心保持密切聯繫，針對防疫措施彈性調整。