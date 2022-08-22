立院調閱疫苗資料「被塗黑」！王必勝曝原因：合約到期會主動公開

記者嚴云岑／台北報導

疫苗採購合約保密問題延燒，指揮中心上午雖揭露疫苗單劑均價，亦強調合約已在去年提供調閱，仍遭台北市長參選人蔣萬安打臉，表示疫苗價格、到貨期程、數量全被塗黑屏蔽。對此，指揮官王必勝下午再次回應，屏蔽部分為個資與廠商要求保密資訊，之後也希望在疫苗合約到期後「主動公開」，以昭公信。

王必勝上午親上火線回應疫苗問題，因疫苗種類繁多，不同公司與不同疫苗都有要求保密期限，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，所以採密件保管。調閱小組調閱內容有遮蔽部分，一為個資，二為廠商要求保密資訊，因為有簽合約，需要遮蔽。

王必勝另表示，指揮中心去年成立疫苗採購調閱小組，在10月20日有開秘密會議，由當時召委與立委15位，決定調閱方式，在去年11/1~12/31提供調閱，在立法院502或503室提供調閱，當時有8位立委有去調閱，沒有迴避監督問題，且當時會議是由召委蔣萬安主持，「內容應該相當清楚」。

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指揮中心截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元。王必勝下午補充，上午報告的單價並未包含運輸、冷鏈、管銷費用，就是單純購買價格，「保密期限過後都可公開」，公開內容包括買了多少劑、每劑價格多少等。

不過，當媒體追問最快到期的疫苗是哪一廠牌？王必勝卻表示，「我想這不方便在這邊講，每個廠牌要求都不一樣。」直到會後接受記者電訪時才補充，雖然基於商業保密原則，現在無法揭露哪個廠牌疫苗保密協定最先到期，但站在指揮官立場，會希望在到期後採主動公開方式，以昭公信。他也舉例，當時有些採購時因為比較急，價錢就放在比較後面考量，但每個情形不一樣。

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