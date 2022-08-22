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認疫苗採購密件30年不盡合理　綠黨團批蔣萬安：已獲跨黨同意

▲▼蔣萬安出席「萬安作伙行 台北百面贏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安狂打疫苗採購爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安22日再嗆「疫苗採購合約封存30年」爭議，質疑衛福部當時規避立法院監督。對此，民進黨立委羅致政上午在黨團記者會表示，這是一個誤導民眾的假議題，國民黨不要繼續胡亂指控，並指依法可調整「30年」的時間，民進黨團認為全部規定「30年」也不盡合理，合約可以公開之後就應該對外公開。

蔣萬安今天表示，「民進黨就是最大的詐騙集團，香菸走私說是超買，論文抄襲說是參考，現在將疫苗採購的合約封存30年，保密說成是保存」；蔣強調，他曾擔任立院疫苗採購調閱小組召集人，當時透過秘密會議，要求衛福部提供相關資料合約，但是文件重要的部分，包括疫苗的價格及到貨期程、數量等全部被塗黑屏蔽，完全規避立院監督。

對於蔣萬安指控，羅致政今天上午回應，「疫苗採購合約封存30年」是誤導民眾的不實指控，蔣萬安身為立委應該了解政府文書作業、國家機密的相關規定，所謂公文會分為「國家機密文書」和「一般機密文書」，前者適用於《國家機密保護法》，而疫苗採購是屬於後者，只有「密」跟「不是機密」兩種等級，保存30年是為了確保能夠保留這些文件，作為未來調閱的基礎，「密」只是一般公文書的「密」，是為了規範公務人員處理文書的過程要謹慎，不是為了避免讓外界窺知、監督。

羅致政表示，這「30年」並不是不能調整的，依照規定的解密程序，只要原核定機關覺得有必要的時候，承奉核定後，就可以進行機密等級的調整，或者調整它的時間。他說，民進黨團認為全部規定「30年」也不盡合理，合約可以公開之後就應該對外公開。

另對於疫苗保密合約規定，羅致政說，比利時就曾經發生過，負責預算規劃的部長公布疫苗採購價格，馬上引起廠商不滿要提告，逼得當時該部長把貼文撤下，因此，立院去年成立調閱小組時，各黨派委員也同意，基於合約保密的規定，可以做一些必要的遮掩處理，「不要這時候又反過頭來指控黑箱」。

羅致政補充，去年立院通過特別預算案的時候，也通過附帶決議，明文在疫苗全數到位後兩個月內，衛福部應送交報告到立院內，行政部門也有責任和義務向立委提出報告。

立委郭國文會中諷刺說，距離年底地方選舉只剩下96天，蔣萬安是市長參選人，不要一直執迷在立法委員的角色，不然幹嘛競逐市長的角色？他酸說，若是如此，「你（蔣萬安）將來當立委的機會還非常的長、非常的多」。

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