快訊／脫黨參選桃園市長？　鄭寶清自評可拿藍綠票：天人交戰

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰將在年底登場，新竹市前市長林智堅宣布退選後，立委鄭運鵬獲徵召接棒。日前曾批評「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」等語的民進黨前立委鄭寶清22日接受網路直播節目專訪說，對於是否脫黨參選，現在的心情是天人交戰，這兩天都睡不好；他更透露，根據民調顯示，他若參選可拿到民進黨參選人鄭運鵬、國民黨參選人張善政的票，代表民眾支持他是在地的。

鄭寶清今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪時，被問及是否有可能脫黨參選一事？鄭寶清坦言，脫黨就像「丟掉小孩」，這當然都是痛，一個媽媽把小孩養大，花了這麼多愛心在裡面，會不會丟掉他？心會不會痛？他現在是天人交戰，內心非常掙扎，這兩天都睡不好，無法入眠。

至於什麼時候會決定背水一戰？鄭寶清說，這真的很難，但在登記日前還是要做最後決定，就是「站在民進黨的立場」和「站在人民的立場」兩個不同思維。

主持人鍾沛君詢問，根據媒體民調顯示，鄭寶清若參選對藍綠白3方參選人都有一些影響，獲得約10％支持度，他扮演的角色是什麼？鄭寶清說，非常謝謝，這10%不是來自鄭運鵬，而是來自張善政，當然鄭運鵬的也有一部分。

鄭寶清表示，他拿到鄭運鵬、張善政兩個人的票是差不多的，可見他不是只有拿到綠營的票，還有藍營的票，這代表大家認為「鄭寶清是在地、會做事的」。他舉例說，客家人說「秤頭才是路頭」，意指賣菜要添秤頭，例如人家買豬肉兩斤，還要再添一塊給對方，「添秤頭」代表要有誠信，才能得到人家的信賴，當政黨沒有得到人民的信賴、支持，這是很危險的事情。