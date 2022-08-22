　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯重大車禍！　貨車撞小巴士至少16人喪命

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）執法當局指出，今天當地有一輛貨車與一輛小型巴士相撞，造成至少16人喪命，另有3人送醫治療。

▲▼俄羅斯重大車禍。（圖／翻攝推特）

▲俄羅斯重大車禍。（圖／翻攝推特）

路透社報導，烏里揚諾夫斯克州的內政部門透過聲明表示：「初步資料顯示，重型貨車的駕駛沒有及時減速，並撞上一輛停著的小型巴士。」

烏里揚諾夫斯克州內政部門還提到，事故現場的道路工程代表著，當時小型巴士正排隊等候前進。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已經展開刑事偵查。

塔斯社引述一名執法部門消息人士的說法指出，貨車駕駛是罹難者之一。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天暴風圈侵襲率曝
LLB次青少棒賽台灣第8度奪冠　中市中山國中擊退美國代表隊
娜美不忍了！限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」：否則法院見
外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防台灣有事！　日本擬部署1000枚長程飛彈抗衡中國

青年黨襲擊索馬利亞首都飯店　增至21死117傷

德國總理蕭茲遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　美英法德籲軍事克制

俄羅斯重大車禍！　貨車撞小巴士至少16人喪命

新加坡男男性行為將不再違法　李顯龍：社會已更能接受同志

從沒和異性交往！女同志「被掰直」愛上大叔　羞認：每週壞壞5次

普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

囚犯「熱戀女獄警」5個月！分手又搭上監獄護士　下場慘了

金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

防台灣有事！　日本擬部署1000枚長程飛彈抗衡中國

青年黨襲擊索馬利亞首都飯店　增至21死117傷

德國總理蕭茲遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　美英法德籲軍事克制

俄羅斯重大車禍！　貨車撞小巴士至少16人喪命

新加坡男男性行為將不再違法　李顯龍：社會已更能接受同志

從沒和異性交往！女同志「被掰直」愛上大叔　羞認：每週壞壞5次

普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

囚犯「熱戀女獄警」5個月！分手又搭上監獄護士　下場慘了

金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

英國最大港佛利斯多罷工8天　陽明的THE聯盟船隻彎靠南安普敦避開風暴

唐綺陽運勢／關注法規議題！雙子「小心腦神經衰弱」雙魚好好養生

周天瑋談霸權與文明》華府九力：三權分立只是外殼

挨轟無視錢薇娟搶發言！《全明星4》黃宏軒深夜道歉：我真的盡力了

本土累計破500萬例確診　估年底再增300萬例

快訊／逸達「性早熟」新藥三期臨床啟動！　將收93名受試者、拚3年完成

慘！大谷翔平遭遇腸胃炎　只投4局退場吞本季第8敗

防台灣有事！　日本擬部署1000枚長程飛彈抗衡中國

營養師教多吃「5種食物」維護腸道健康　養好菌才能鞏固免疫力

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

從沒和異性交往！女被掰直愛上大叔

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

李顯龍：星國男男性行為將不再違法

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

美國人也被賣！柬埔寨「工作畫面」曝光

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

青年黨襲索馬利亞首都飯店　增至21死117傷

俄羅斯重大車禍　貨車撞小巴士至少16人亡

札波羅熱核電廠遇襲引憂　美英法德籲軍事克制

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

普丁親信女兒被炸死　親俄派：烏克蘭做的

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

海灘驚見「無頭女屍」沖上岸　真相超害羞

更多熱門

相關新聞

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

俄羅斯總統普丁的親密盟友、有「普丁的大腦」之稱的哲學家杜金（Aleksandr Dugin）於20日晚間和女兒一同返家，但他在最後一刻決定和女兒分開搭乘不同車輛，沒想到，途中女兒乘坐車輛突然爆炸起火，導致她因此死亡。Telegram流出的影片中，杜金不敢置信地雙手抱頭，震驚看著車輛冒出熊熊大火。

聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐致糧食危機

聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐致糧食危機

西方估俄黑海艦隊過半戰機折翼　美再軍援烏逾7億美元

西方估俄黑海艦隊過半戰機折翼　美再軍援烏逾7億美元

俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近　加深核災憂慮

俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近　加深核災憂慮

聯合國：美國為飢餓地區購買大量烏克蘭糧食

聯合國：美國為飢餓地區購買大量烏克蘭糧食

關鍵字：

俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

大姐余筱萍痛別「最善良可愛的妹」

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

大便有血以為痔瘡　醫教你分辨血色

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼　　

全明星藍隊慘被電　錢薇娟說重話

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

快訊／余苑綺癌逝！享年39歲

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面