疫苗合約機密封存30年　蔣萬安辦公室：陳時中乾脆30年後再來選





▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對疫苗合約封存30年引發爭議，民進黨台北市長參選人陳時中保證無採購黑箱，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（22）日反擊，指揮中心今早急護陳時中，公布疫苗採購平均每劑價格765元，「高單價的高端」實際金額竟混著平均價「保密」，敢不敢公布高端價錢？陳時中讓合約封存30年，乾脆30年後再出來。

蕭羽耘指出，衛福部應明確公布「保密條款」本身，讓人民一次看清楚，究竟哪些事項不能以昭公信？全民都很好奇，陳時中下一個封存30年的會是什麼？陳時中對於疫苗採購始終採取「類公布」，蕭羽耘批評，陳昨聲稱相關資料立法院供調閱達2個月，但事實證明，不分黨派的立委都曾指控，國會調閱疫苗資料被敷衍，因為衛福部文件非常多地方被塗黑，得証「陳時中連立委都照騙」。

蕭羽耘說，不難預見，陳時中又會以公布價格買不到疫苗來當作藉口，但民間團體包含慈濟、永齡都無需封存、公開採購價；據慈濟公開資料顯示，疫苗採購共花費約32.1億，平均每劑約630元，不需封存30年，到貨速度比政府疫苗採購還快，甚至一劑比高端便宜250元。對於陳時中曾稱「世界怎麼跟得上台灣？」蕭羽耘批評，疫苗合約封存30年，世界當然跟不上台灣；陳時中過去掌管的「衛福布」，許多重要資料都會「被消失」。

蕭羽耘舉例，高端疫苗緊急使用授權（EUA）通過一年了，仍不見3期臨床試驗結果；《傳染病防治法》第27條規定，政府購買疫苗過程必須錄音，必須公布詳細會議資料，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）不僅看不見紀錄，還要封存資料；更別說陳時中口口聲聲說要負責的「3+11」，從來都交代不清。

細數陳時中及其團隊，蕭羽耘批評，林智堅論文被認定是抄襲，團隊上下硬說原創；疫苗採購明明是保密，硬凹要保存還長達30年。陳時中該捫心自問，台北市民會相信一個，連立委都敢騙、執政滿是疑雲的候選人嗎？