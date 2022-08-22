澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

▲賴峰偉、陳光復民調差距膠著。（資料照／翻攝自賴峰偉、陳光復臉書）

記者呂晏慈／台北報導

年底九合一選舉倒數，中華亞太菁英交流協會22日公布澎湖縣長最新民調，結果顯示，對於年底澎湖縣長選舉投票選民支持度，現任國民黨籍縣長賴峰偉25.8％、民進黨縣長參選人陳光復30.4％、無黨籍參選人葉竹林27.6％，呈現膠著三腳督狀況。

根據民調結果，在三足鼎立的狀況下，選民「一定會投」的支持對象，賴峰偉支持度上升至28.3％、陳光復支持度增加至33.6％、葉竹林則剩下25.7％，顯示民進黨的支持者的黏著度仍是最高；至於當選看好度方面，賴峰偉挾現任優勢達31.5％、陳光復25.8％、葉竹林15.6％，賴峰偉仍略勝一籌。

中華亞太菁英交流協會指出，由於陳光復是8月10日才正式被民進黨提名，目前在支持度、「一定會投」表態度上都已經略微領先現任縣長賴峰偉，無黨籍參選的葉竹林也來勢洶洶，顯示這場澎湖縣長選舉已朝向三腳督的方向發展，但選情如維持目前的差距，陳光復將有可能為民進黨「光復」澎湖，為綠營增加一席縣市長。

此外，本次民調也體檢了澎湖縣民對於賴峰偉的施政滿意度，整體來說，雖有44.6％民眾滿意賴峰偉上任以來的總體表現，但不滿意者也達到42.7％，顯示出澎湖縣民對於現任者的施政其實較為不滿。

本次民調訪問係於2022年8月15日至17日進行訪問。此次成功訪問1008位20歲以上有投票權的澎湖縣民眾，以澎湖縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%，此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▼澎湖縣長選舉最新民調今天出爐。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）