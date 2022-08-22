「台灣正連線Online」啟動　林佳龍：民進黨要帶領邁向正常國家

▲台灣正連線啟動記者會。（圖／正國會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底地方選舉，為喚起民眾對台灣國家正常化的重視，民進黨派系正國會22舉行記者會，宣布發起「台灣正連線Online」活動。民進黨新北市長參選人林佳龍說，距離民進黨通過「正常國家決議文」已經過了15年，年底大選要向世界傳遞一個訊號：台灣民主要深化，民進黨要有願景帶領台灣，有邁向正常國家的理念。

正國會今天舉行記者會，宣布啟動「台灣正連線Online」，林佳龍擔任台灣正連線召集人，基隆市長林右昌擔任台灣正連線團長，此外，包括彰化縣長參選人黃秀芳、基隆市長參選人蔡適應、立委陳亭妃、吳琪銘等人均與會，並邀請全台認同這些主張的公職參選人共同參與，以實際行動向各地區選民展現推動台灣國家正常化的決心。

林佳龍說，在2007年台灣國際處境最困難時，立法院長游錫堃擔任民進黨主席，自己則擔任黨祕書長，當時通過了「正常國家決議文」，距今已經15年，現在回顧當時的主張，更加確定國家正常化是台灣求生存求發展的唯一道路，面對年底地方選舉，此時中國國民黨派訪問團到中國，可能讓國際上認為台灣反對黨跟中國站在一起，重演2005年中國通過《反分裂國家法》、連宋訪中的事件。

林佳龍說，台灣的民主化還沒有完成，內有舊政權的威權統治遺緒，外部面臨中國認知作戰，這一代人要承先啟後，以願景帶領台灣，例如年底18歲修憲案公民複決，是邁向正常國家的重要過程。他呼籲，選民要支持捍衛台灣利益、為台灣發聲的參選人，而參選人要有跟國際交往，讓世界喜愛台灣、支持台灣的認識及信念，也希望其他黨派和民間社團一起提出符合國家正常化的主張，形成更壯闊的正常國家運動浪潮。

林右昌說，希望為台灣國家正常化注入新的力量，並提出新的行動策略，讓國家正常化成為台灣社會論述的主流，相信這也是國內外朋友共識及期待，亦是民進黨未來應該帶領、給台灣人民新的國家發展願景，才能帶領社會邁向成長，讓下一代有新的國家發展願景。他說，過去談到國家正常化，多認為是政治意識的問題，不過他認為，國家正常化應與人民生活息息相關，包括縣市平權、財政劃分、居住正義、長輩安養、年輕人安心生養，都是國家正常化運動很重要的一環。

蔡適應說，中國威脅傷害了台灣的經濟及產業，軍演危害了基隆北方三島的漁業及國際航運活動，為了維持台海和平，追求台灣人的安全，台灣每個城市都該積極和國際交往，結交國際盟友；黃秀芳補充，台灣邁向正常國家的方法，就是讓台灣各縣市的優點站上國際舞台。像是彰化有亞洲唯二的扇形車庫，應該致力於推廣城市外交，活絡彰化的地方產業，讓台灣可以站上國際舞台。

「台灣正連線」10項共同政見如下：

台灣正名：台灣要正名，國際好名聲

公元紀年：公元來記事，世界尚標準

世代新憲：起造咱憲法，正常新國家

縣市平權：縣市無大小，國民攏平大

責任政治：政黨責任制，除地方派系

智慧交通：智慧新交通，全台行透透

人才留鄉：人才留故鄉，地方大發展

居住正義：住家買得起，世代有正義

安心生養：為國打拚生，政府來幫養

老後照顧：長輩勿免驚，社區逗陣顧