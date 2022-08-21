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南消籲請善用119報案APP　增進救援時效！

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，21日上午8時許，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，若發生急難救助案件可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南第一高峰大凍山是台南與嘉義交界山峰，標高1241公尺，山勢雄偉，風景秀麗，更是台灣小百岳之一，平時吸引眾多遊客前來登山健行，由於該山域有多處岔路，常造成外來遊客走錯路迷失的意外事件，而山區沿途無建築物或明顯地標，報案時無法正確描述所處相關位置，增加搜尋的困難，台南市消防局第一大隊指出，民眾若能手機下載「119報案APP」，則能快速GPS定位，增進救援時效！

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防機關建置之「119報案APP」免費數位軟體，具有「火警報案、救護報案與簡訊報案」3大功能，可帶入手機GPS定位，上傳至最近消防局119勤務中心，取得待救位置及掌握求救資訊；此外，該APP可設定5組「常用聯絡人」，除平時可當快速撥號鍵，使用「簡訊報案」時更可同步選擇通知既建聯絡人，即便手機訊號不良，只要有開定位，亦能透過文字方式報案進線119；再者，該APP地圖亦內建山屋、登山步道、危險水域等點位，即時供民眾查用，並可利用下拉選單連結前往消防署及氣象局官方網頁查詢相關資訊。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲重視市民生命財產安全與報案權益，並表示自「119報案APP」推行以來，經由該APP取得報案人確切位置，進而縮短前往搶救時間，已累計數件成功救災、救護及山域迷失救援案例！

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲市民平時可預先下載「119報案APP」，另提醒手機初次開啟該APP需1至3分鐘抓取GPS定位，並可調整「高度精確模式」及「Wi-Fi」以強化定位準確度，且建議迷途者應「留在原地」等待救援；此外強調，聽語障人士亦得善用該APP之「簡訊報案」功能，以增進意外發生之黃金救援時效！

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在大凍山登山入口處紫雲殿前，辦理防災宣導教導登山民眾下載「119報案APP」，可開啟「119報案APP」求救，能讓消防人員正確快速抵達現場，縮點救援時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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