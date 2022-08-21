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異物哽塞命危！119線上指導搶救不放棄　老翁吐出假牙救回

▲▼消防局表示，遭異物哽塞無法呼吸患者仍能站立，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局表示，遭異物哽塞無法呼吸患者仍能站立，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉一名老翁疑遭異物哽塞無法呼吸情況危急，家屬向消防局求救。119值勤人員透過電話詢問，發現初期患者仍能站立，故線上指導民眾，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。但、異物仍然無法排除，患者也隨著時間的流逝缺氧嚴重，終於失去意識、失去了呼吸，癱軟倒地。

▲▼消防局表示，遭異物哽塞無法呼吸患者仍能站立，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

但119值勤人員仍堅持不放棄，並改以線上指導壓胸方式，教導民眾進行急救，並囑咐將患者的臉側一邊，請不要嘗試用手去挖，會越挖越深，單純壓胸機會會比較高。果不其然，在進行急救約七分鐘後，報案人表示患者有發出聲音了，隨即停止壓胸重新評估，發現患者恢復呼吸，異物已排出，但仍無意識。119人員則指導報案人將患者保持較抬高、臉側邊的方式等候救護車到達。

▲▼消防局表示，遭異物哽塞無法呼吸患者仍能站立，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

異物仍然無法排除，患者失去意識癱軟倒地，改以壓胸方式進行急救。

隨後救護車到達現場，患者已恢復意識，並表示家屬表示急救過程中患者有「吐出假牙」，案情終於真相大白。

對此線上指導成功救援的案件，119勤務中心的同仁都受到激勵，並表示「小隊長太神了」，彭小隊長則表示此案例是非常經典的異物哽塞案件，從意識清醒到失去意識、最後失去呼吸OHCA。若無即時正確的處置，非常有可能無法挽回。所以請報案者一定要冷靜，別讓患者的性命，在等待救護車的期間流失，聽從派遣人員的醫療指導，可以增加患者成功獲救的機會。

▲▼消防局表示，遭異物哽塞無法呼吸患者仍能站立，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
花蓮縣消防局長林文瑞表示，隨著國民人均壽命的逐年提高，年長者比例也隨之逐年提升，若是家中有年長老人發生類似狀況，無法發聲求救時，亦無人可以協助時。可以事先在手機上安裝「119報案APP」，在緊急需求的時候可以一鍵報案，119派遣人員可以立即獲得位置座標並派出救援；及再次提醒民眾亦勿隨意撥打、濫用119電話，依據「消防法」規定「謊報各類災害或無故撥打119，可處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰」，希望民眾共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。
 

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