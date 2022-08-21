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快訊／熱到受不了！花蓮富源飆出41.6度　創今年新高溫紀錄

記者李姿慧／台北報導

今各地酷熱，氣象局對9縣市發布高溫燈號，其中花東可能飆出38度以上極端高溫，預估極端高溫將持續至週二上半天，其中花蓮縣富源自動觀測站中午12時20分飆出41.6度，創下今年新高紀錄。

根據氣象局觀測，今(8/21)花蓮縣富源自動觀測站上午12時40分飆出41.6度，創下今年新高溫紀錄，其次是上午11時40分台東縣長濱，也出現38.9度高溫，花蓮縣舞鶴中午12時40分也有38.7度高溫。

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲今飆出41.6度創新高紀錄。（圖／記者劉亮亨攝）

極端高溫襲擊，今年7月22日花蓮卓溪曾觀測到41.4度，曾是今年自動觀測站觀測到最高溫紀錄，該紀錄今遭打破。

氣象局表示，花蓮縣富源為自動觀測站，今觀測到41.6度，不過自動觀測站不如人工觀測站嚴謹，未將觀測資料列入歷史記錄；另明天和週二未來這幾天也可能會有破41度高溫可能，炎熱情況會持續到週三上午。

氣象局今表示，天氣晴朗炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、嘉義市、台南市地區，高雄市近山區或河谷為黃色燈號，也可能有36度高溫。

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