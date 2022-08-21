夏立言籲「儘速開放小三通」　今搭機赴廣州

▲夏立言會見福建台商。（圖／廈門台商提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副主席夏立言10日搭機前往廈門，目前已解除隔離，並與當地台商及廈門市委相關人員餐敘座談，下午將搭機前往廣州。國民黨發布新聞稿表示，夏立言建議儘速開放小三通，以恢復兩岸民間正常交流，另也將台灣人民提出的陳情與問題妥適的反應給各個相關機關。

國民黨指出，夏立言向市委相關人員提到，廈門與金門因為距離較近，見證了兩岸關係從對峙走向和平發展。而金廈是「小三通」的門戶，因疫情影響，小三通的暫停對於金門鄉親而言實在太過辛苦，希望儘速開放小三通。

夏立言也說，盼廈門能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉。

一名不願台商就向《ETtoday新聞雲》透露，他們主要關注的三個方面議題，第一是兩岸劍拔弩張的氛圍是否有「降溫」可能；第二是許多商品被大陸海關下令暫停輸入或輸出，兩岸經貿要怎麼去修復；第三是希望小三通能儘快通行，「現在返台機票真的很難買，至少在民生層面、小的方面，可以實現一些突破吧。」

由於日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍連日在台灣周邊的海域、空域頻繁軍演，而在這敏感時機，國夏立言卻率團訪陸，引發討論。