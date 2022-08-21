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熱帶低氣壓生成！成颱與否明後天是關鍵　「今起3天熱炸」

記者李姿慧／台北報導

今各地酷熱，氣象局對9縣市發布高溫燈號，其中花東可能飆出38度以上極端高溫，天氣風險公司表示，極端高溫情況可能持續至周二上半天；此外，熱帶擾動93W強度有緩慢增強趨勢，今晨日本氣象廳已經認定其為熱帶性低氣壓，明後兩天有進一步發展的機會。

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今各地炎熱，將出現極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

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天氣晴朗炎熱，今(21)日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、嘉義市、臺南市地區，高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲▼氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局）

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今明(8/21~8/22)兩天大氣中水氣更少，各地天氣將更穩定，午後雷雨會再進一步減少。這兩天需留意是白天高溫，除受太平洋高壓單體影響，也有些中低層中國沿岸乾熱空氣移入，加上台灣中南部風速較弱、北部有西南風過山沉降作用、東半部位於背風側，白天溫度普遍偏高，尤其是中南部內陸、大台北盆地、蘭陽平原、花東縱谷等易有極端高溫出現，預計這樣天氣可持續到週二(8/23)上半天。

針對未來幾天是否有颱風，柯聿寧說，當台灣在受到太平洋高壓影響的同時，存在已久的熱帶擾動93W受到太平洋高壓南側的東風、高空偏強的東北風影響，垂直風切過大，增強速度緩慢，而且中心一直隨著被吹往西南方對流調整，過去一天移動方向為西南西，朝呂宋島東方近海移動，目前有些跨赤道氣流支持著擾動南方的對流發展，強度仍然有緩慢增強的趨勢。

柯聿寧指出，今晨日本氣象廳已經認定其為熱帶性低氣壓，明後兩天有進一步發展的機會。

由於週二開始太平洋高壓將稍減弱，柯聿寧表示，93W預計將延高壓邊緣往呂宋島北部到巴士海峽一帶接近，台灣週二下半天的風向將逐漸轉東南到偏東風，迎風面花東到恆春半島將受到擾動外圍的水氣影響，將轉為有短暫陣雨的天氣，各地午後山區的熱對流也會略增多。

▲▼今起3天將出現極端高溫，天氣將更熱。（圖／氣象局）

▲今起3天將出現極端高溫，天氣將更熱。（圖／氣象局）

根據預估，93W在週三(8/24)將通過巴士海峽或呂宋島北部，受到擾動外圍水氣影響，迎風面的東北角到屏東有短暫雨機會，越南邊降雨越明顯，西半部則以午後雷陣雨為主，北部為背風側，可能出現東風過山沉降作用，大台北、桃竹等平地反而較穩定，還是需要留意高溫。

週四到週五(8/25~8/26)受到擾動偏南風水氣影響，柯聿寧指出，各地午後容易發展出旺盛的熱對流，天氣狀況不穩定，外出需留意天氣變化。至於擾動有沒有機會更接近台灣，依照昨天到今天模式預報的變化，有比較偏向巴士海峽或呂宋島的趨勢，進入南海北部後還是有往西北或向西走的兩種分歧狀況，還有些變動空間，這兩天還有待觀察。

氣象專家賈新興則表示，週二到週三(8/23~8/24)要觀察93W增強為颱風的機率，預估約有3到4成，現在要談它是否會侵台、往台灣靠近、台灣在射程內等，以上這些不確定因素相當地高。

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