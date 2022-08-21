　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

（圖／氣象局）

▲吳德榮貼出最新歐美模式模擬路徑圖。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三、周四受熱帶性低氣壓或颱風環流或其外圍影響，周三東半部及南部降雨漸趨明顯；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。他提醒，最新模式模擬路徑顯示，熱帶系統通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（21日）太平洋高壓影響，加上華中暖空氣南下，天氣晴朗穩定、高溫炎熱，各地高溫普遍為32至36度，尤其大台北、花蓮縱谷及台東有37度以上高溫發生的機率；到周三前普遍滿高溫，都可能出現36、37度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，今天午後雷陣雨範圍較小，以偏山區為主，午後嘉義以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，這種天氣型態將持續2、3天；周四至周六吹偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，位於菲律賓東方海面的低氣壓，過去幾小時發展還不錯，今天有機會增強成熱帶低壓，也不排除成颱，根據最新各國模式資料，其通過巴士海峽機率較高，路徑較往南調整。

林定宜分析，目前來看，該熱帶系統不見得會直接影響，但周三起水氣增多，南部、東南部有局部短暫雷陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；預估可能周三、周四較靠近台灣，至於會不會發颱風警報還要再觀察。

▼菲律賓東方低氣壓發展中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區；各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率。

吳德榮表示，周三、周四受熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響，周三東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，各地氣溫略降；周五、周六台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，最新美國（GEFS）系集模式的21次模擬路徑，熱帶系統最東從台灣東方海面北上，最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬的颱風活動機率則顯示，機率逐日升高，周三、周四在巴士海峽達最高約60~70%；但對於何時可確定成颱？是否會發布警報？仍受科技極限的限制，目前尚無法確定，且模式會再調整，需持續觀察。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
張育成敲安單場2打點　帶領光芒4比2勝皇家
男大生環島被丟包民雄鬼屋　家長找人見詭異一幕！同學嚇傻
家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明
恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝
連千毅直播回應離婚「真的很愛她」　坦白吵架原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

胎盤像蛋花湯子宮瀕破裂！　台大醫救回味全龍前隊長妻：仍有內疚

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

冰箱有哈根達斯！他打開驚見「阿嬤特製版」愣住…內容物網全笑了

大叔同事恐怖體味「臭到頭痛」！他崩潰喊救命　過來人揭解決辦法

疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成　醫：合併3症狀以上當心

「萬里帽」真的出了！古怪地名帽爆紅　網見設計嗨翻

網傳「確診者可領3~5萬補助金」　指揮中心澄清：沒這回事

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

胎盤像蛋花湯子宮瀕破裂！　台大醫救回味全龍前隊長妻：仍有內疚

主管斯文卻有「施虐人格」！大敲鍵盤精神暴力竟可獲得「性滿足」

家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」奔馳64快道　網笑：押去柬埔寨嗎？

冰箱有哈根達斯！他打開驚見「阿嬤特製版」愣住…內容物網全笑了

大叔同事恐怖體味「臭到頭痛」！他崩潰喊救命　過來人揭解決辦法

疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成　醫：合併3症狀以上當心

「萬里帽」真的出了！古怪地名帽爆紅　網見設計嗨翻

網傳「確診者可領3~5萬補助金」　指揮中心澄清：沒這回事

竹聯幫內鬨！竹虎開堂主交棒25年　「突罕見逼宮」臉書文曝

張育成敲安單場2打點　帶領光芒4比2勝皇家

連Lisa都抗拒不了的Oversized西外！為初秋做準備　4款穿出率性時尚感

大谷翔平雙安帶長打　自打球疼痛蹲下影響二刀流？

2寶媽「放生小孩」過馬路　3歲女童遭撞捲進車底畫面曝

阿喜劇組遭導演飆罵委屈大哭！「不管誰錯先罵她」　親吐拍戲心酸

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

樂天今年在天母沒輸過　曾仁和交手林子昱拚連勝

元太連2年奪亞洲最佳雇主獎　首獲最佳員工關懷獎殊榮

土耳其連2起重大車禍32死！　第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

他回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　結局超慘

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

颱風不來！熱帶系統成颱且侵台機率曝

貨車後艙驚見「短褲長腿妹」　網笑：去柬埔寨？

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

柬埔寨黑幫付贖金「2台人跳車落跑」　原因氣炸

數位中介法多可怕？　粉專懶人包嚇壞2千人

「萬里帽」真的出了！網見設計嗨翻

「好市多秒殺1神物」他嘆退燒！網戰翻：拜託低調

胎盤像蛋花湯子宮瀕破　台大醫救味全龍前隊長妻仍內疚

《中介法》若納管等同關站？PTT創世神說話了

冰箱找到哈根達斯！他打開見「特製版」愣了

更多熱門

相關新聞

颱風不來！熱帶系統成颱且侵台機率曝

颱風不來！熱帶系統成颱且侵台機率曝

太平洋高壓發威，明日到週二嚴防極端高溫，局部地區可能有37度以上高溫。週三後須留意菲律賓東方海面上的低壓所帶來的影響，屆時降雨可能增多，低壓也有望增強為熱帶性低氣壓或颱風，不過中央氣象局坦言，熱帶系統侵襲台灣的機率不高，今年很可能成為有記錄以來「最晚發布颱風警報」的一年。

熱帶系統2路徑　對台影響出爐

熱帶系統2路徑　對台影響出爐

熱帶大陸氣團明來襲！　台北市體感飆至43℃

熱帶大陸氣團明來襲！　台北市體感飆至43℃

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

快訊／雨彈炸裂「下班注意！」　桃園、彰化列一級淹水警戒

快訊／雨彈炸裂「下班注意！」　桃園、彰化列一級淹水警戒

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風吳德榮林定宜

讀者迴響

熱門新聞

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

專家揭「最強解酒法」只有4個字！

他回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　結局超慘

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

更多

最夯影音

更多
余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面