恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

▲吳德榮貼出最新歐美模式模擬路徑圖。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三、周四受熱帶性低氣壓或颱風環流或其外圍影響，周三東半部及南部降雨漸趨明顯；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。他提醒，最新模式模擬路徑顯示，熱帶系統通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（21日）太平洋高壓影響，加上華中暖空氣南下，天氣晴朗穩定、高溫炎熱，各地高溫普遍為32至36度，尤其大台北、花蓮縱谷及台東有37度以上高溫發生的機率；到周三前普遍滿高溫，都可能出現36、37度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，今天午後雷陣雨範圍較小，以偏山區為主，午後嘉義以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，這種天氣型態將持續2、3天；周四至周六吹偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，位於菲律賓東方海面的低氣壓，過去幾小時發展還不錯，今天有機會增強成熱帶低壓，也不排除成颱，根據最新各國模式資料，其通過巴士海峽機率較高，路徑較往南調整。

林定宜分析，目前來看，該熱帶系統不見得會直接影響，但周三起水氣增多，南部、東南部有局部短暫雷陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；預估可能周三、周四較靠近台灣，至於會不會發颱風警報還要再觀察。

▼菲律賓東方低氣壓發展中。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區；各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率。

吳德榮表示，周三、周四受熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響，周三東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，各地氣溫略降；周五、周六台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。



吳德榮指出，最新美國（GEFS）系集模式的21次模擬路徑，熱帶系統最東從台灣東方海面北上，最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬的颱風活動機率則顯示，機率逐日升高，周三、周四在巴士海峽達最高約60~70%；但對於何時可確定成颱？是否會發布警報？仍受科技極限的限制，目前尚無法確定，且模式會再調整，需持續觀察。