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出席台灣學生遊戲開發者論壇　張善政：「五個友善」挺青年創業

▲張善政出席臺灣學生遊戲開發者論壇

▲張善政由立委張育美陪同，出席臺灣學生遊戲開發者論壇。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022臺灣學生遊戲開發者論壇」20、21日於中央大學展開。國民黨桃園市長參選人張善政由全力支持該活動的立委張育美陪同，體驗學生設計的遊戲並和學生交流。現場學生指出，台灣大部分學校都是以科技業，或專業半導體、光電產業為主，對遊戲幫助其實很少，希望能透過政府協助，讓學校開始重視第九藝術。

對此，張善政回應，「我們很希望，年輕人可以投入電競遊戲的軟體開發，這個行業在國際上很有拓展機會，期待能幫他們創造另外一塊事業的發展。」而其日前針對青年創業提出「五個友善」政見，分別是「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」便是為了解決青年創業者的困惱。▲張善政出席臺灣學生遊戲開發者論壇

臺灣學生遊戲開發者論壇於2018年舉辦第一屆，活動執行長鄭琮翰表示，今年論壇活動相當多元，除了有聚焦職涯發展的「專題演講」、經驗交流的「菁英團隊分享」與「開發者沙龍」、還有與地方元素結合的「地方創生演講」、與教育結合的「遊戲學習專題講座」，也有「議題討論工作坊」、「idea創意啟航展」、「landing夢想著陸展」與「mentor產學推廣展」等活動。

▲張善政出席臺灣學生遊戲開發者論壇

張善政抵達現場後，便前往「idea創意啟航展」，體驗學生設計的遊戲。其中，體驗元智遊戲創作社設計的「捉迷藏」遊戲時，張善政還和設計者交流開發遊戲時的挑戰。元智遊戲創作社張同學表示，以作品來說，設計之前沒有任何資金以及動力，一直到做完才有辦法拿出來呈現，「若以製作動力跟需求來看，遊戲設計產業最需要的是人才培育，希望學校給予遊戲創作多一些照顧。」

▲張善政出席臺灣學生遊戲開發者論壇

張同學表示，臺灣大部分學校都是以科技業或專業半導體、光電產業為主，「對遊戲幫助其實很少，基本上都是以社團形式，供學生創作練習。如果真的要講幫助，希望學校開始重視第九藝術，遊戲產業、娛樂產業等。」

另一名同學KURO則補充，實際設計遊戲時，才真的體會到資源少的問題，「這裡面會變成都是學校自己來，人手也不會那麼多，比如說遊戲的音樂，只能去找免費素材，或做簡單工作，沒有辦法得到更專業的技術。」對此，張善政回應，電競經過很多年的發展，已經不只是遊戲，也是一種運動。國內電腦大廠，像是宏碁、華碩等等，每年都有相當多機器是專門針對電競遊戲所需的設備，所以在硬體上，國內已經看到很多產業商機。

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