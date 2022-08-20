　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

▲▼日本2010年曾發生一起「福岡OL棄屍案」至今仍未偵破。（圖／翻攝自推特）

▲日本2010年曾發生一起「福岡OL棄屍案」至今仍未偵破。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

日本2010年在福岡能古島的海邊發現被肢解的女屍，報案人聲稱看到像是屁股的東西，結果查明是一名32歲上班族女性從肚臍到大腿的屍塊，其他部位殘骸散落附近水域。這起事件被稱為「福岡OL棄屍案」，雖然警方列出數名嫌疑犯，也因浴室找到的內臟碎片推測她疑在家中遇害，但過了12年，至今仍未找到真兇。

根據日本周刊媒體「文春Online」報導，2010年3月15日福岡能古島一名當地人在海邊挖貝殼時首次發現遺體並報警，「有個不知道是動物還是人的，像是屁股一樣的東西。」從切面狀態來看，應該是死後用鋒利的刀具截斷的，由於切面平整，推斷使用的是近乎全新的刀。後來在4月陸續尋獲了雙臂、頭部和身軀遺骸，發現她手背上留有抵抗攻擊而造成的瘀青，頭蓋骨也有幾處裂縫。

警方為此成立了65人的聯合搜查本部，隔天隨即查出死者是福岡市一家藥品批發商工作的32歲OL諸賀禮子。她在屍體被發現的10天前，也就是同月5日晚間7點下班後就失蹤，警方當時曾進入她家搜查，除了浴室的玻璃門和陽台玻璃窗有部分破裂外，屋內並無明顯破壞、打鬥或遭竊的跡象。雖然在浴室找到內臟組織碎片，懷疑她在自家遇害，但包含排水孔、下水道等各處卻沒有驗出任何血跡反應。

附近鄰居表示，在諸賀禮子失蹤的2、3天前，她曾於深夜在公寓入口和通道上和一名男子發生口角，還聽到男方說，「我喜歡你，喜歡到無所畏懼」、「我可以殺了妳」等言論。另外，在她失蹤數小時的6日凌晨2時過後，鄰居曾目睹死者所住的公寓2樓有一名男子帶著步履蹣跚的女子離開，並坐進一輛停在路邊的車內，但沒有看清女子的臉。

同事們表示，諸賀禮子工作認真、個性謹慎，絕不可能讓陌生人隨便進屋。警方調查了她前男友的不尋常動向，最終因明確的不在場證明，認定前男友是清白的。諸賀禮子遇害的4個多月前曾與一名年齡相仿的男子發生交通事故糾紛，而她死後1個多月，也有一名30多歲男子典當了她的手表，但最終這兩人也被警方排除了殺人嫌疑。

報導指出，聯合搜查本部推測，凶嫌將諸賀禮子分屍後，可能把遺骸丟入她公寓附近的御笠川，而這條河最終流入博多灣，也就是遺體殘骸被發現的地點。然而，所有能做的搜查都已經做了，過了足足12年，案件真兇依舊逍遙法外。一名採訪記者表示，「有人認為，如果凶手不出面認罪的話，就不可能破案。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
快訊／今增36死！　本土+21925
快訊／余苑綺簽「放棄急救書」！　余天淚帶4歲孫女急探視
余苑綺「4歲女想買1東西」救媽媽！　余祥銓淚崩
快訊／艾成訃聞曝光！　王瞳「冠夫姓」告白
快訊／Bump指控沒做事　吳釗燮首拋3點回應
最正啦啦隊是誰？　粉絲點名「樂天」的她：剃平頭都贏
羅力引退哽咽了！　曝「最大遺憾」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

他睡覺夢見切肉情景　醒來驚覺「割破自己睾丸」握著流血下體求醫

黃石公園驚見「人腳」漂溫泉水面！　上面還套著一隻鞋

克里米亞基地被轟！俄黑海艦隊逾半戰機無法升空　戰事陷入停頓

號召暗殺韓國總統尹錫悅、文在寅！他製造燃燒彈威脅　下場出爐

習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

南北韓軍費相差懸殊！北韓軍費開支僅占南韓的25%

華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

他睡覺夢見切肉情景　醒來驚覺「割破自己睾丸」握著流血下體求醫

黃石公園驚見「人腳」漂溫泉水面！　上面還套著一隻鞋

克里米亞基地被轟！俄黑海艦隊逾半戰機無法升空　戰事陷入停頓

號召暗殺韓國總統尹錫悅、文在寅！他製造燃燒彈威脅　下場出爐

習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

南北韓軍費相差懸殊！北韓軍費開支僅占南韓的25%

華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

「3年後再買房」鄉民預言房價將腰斬　專家直言：不可能

「協尋當年的蔡英文」　柯文哲批《數位中介服務法》：背離民主價值

林心如罕見動怒！「誇張耶」亮5截圖自清：這麼有空怎不好好找個事做

柬埔寨救人「藍綠搶業績」　沈富雄8字揭角力現況

快訊／余苑綺簽了放棄急救書！余天悲慟證實　淚帶4歲孫女急探視

《PRODUCE 101》26歲男星闖女友家揮刀恐嚇　韓網曝真名：是9人團

中國經濟想超車美國？　美前財長不看好：中國面臨「四大危機」

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

快訊／台灣人被騙去柬埔寨　吳釗燮嗆陸：一帶一路遺毒

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

鱷魚「拖浮屍」游過公園目擊者瘋傳

柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇集團嫌犯

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

芬蘭美女總理被疑吸毒　主動接受藥檢

27歲鮮肉約炮「愛上74歲嬤」決定娶回家

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

印度「番茄流感」傳已奪58童命

女被3男性侵　好友設局拐騙還全程觀看

美：對烏克蘭新增7.75億美元軍援

胸部「左A右D」...正妹被嘲笑20年

避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

更多熱門

相關新聞

北韓軍費占GDP比率超過15%　僅南韓的25%

北韓軍費占GDP比率超過15%　僅南韓的25%

北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，今年更不時試射各種類型導彈、甚至準備進行第7次核試驗，然而根據美國國務院19日公開的《2021年全球軍費開支與武器交易》（WMEAT），北韓的軍費支出雖然占國內生產毛額的15%以上，其占比為全世界最高，但與南韓相比，北韓軍費規模僅占南韓軍費開支的7至25%。

日經：日方將研究日中領袖峰會可能性

日經：日方將研究日中領袖峰會可能性

日本眾議員古屋圭司下周訪台　外交部：深化台日實質友好

日本眾議員古屋圭司下周訪台　外交部：深化台日實質友好

日本新增26萬例「創歷史新高」！

日本新增26萬例「創歷史新高」！

金正恩親自感謝　北韓士兵「整排哭爆」

金正恩親自感謝　北韓士兵「整排哭爆」

關鍵字：

日本分屍棄屍日本OL福岡日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

中壢獨居女住家亡　愛貓伴屍3周

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

鄭家純錄《小明星》穿超辣！

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」告白最深愛意

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面