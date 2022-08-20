海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

▲日本2010年曾發生一起「福岡OL棄屍案」至今仍未偵破。（圖／翻攝自推特）
記者張寧倢／編譯
日本2010年在福岡能古島的海邊發現被肢解的女屍，報案人聲稱看到像是屁股的東西，結果查明是一名32歲上班族女性從肚臍到大腿的屍塊，其他部位殘骸散落附近水域。這起事件被稱為「福岡OL棄屍案」，雖然警方列出數名嫌疑犯，也因浴室找到的內臟碎片推測她疑在家中遇害，但過了12年，至今仍未找到真兇。
根據日本周刊媒體「文春Online」報導，2010年3月15日福岡能古島一名當地人在海邊挖貝殼時首次發現遺體並報警，「有個不知道是動物還是人的，像是屁股一樣的東西。」從切面狀態來看，應該是死後用鋒利的刀具截斷的，由於切面平整，推斷使用的是近乎全新的刀。後來在4月陸續尋獲了雙臂、頭部和身軀遺骸，發現她手背上留有抵抗攻擊而造成的瘀青，頭蓋骨也有幾處裂縫。
警方為此成立了65人的聯合搜查本部，隔天隨即查出死者是福岡市一家藥品批發商工作的32歲OL諸賀禮子。她在屍體被發現的10天前，也就是同月5日晚間7點下班後就失蹤，警方當時曾進入她家搜查，除了浴室的玻璃門和陽台玻璃窗有部分破裂外，屋內並無明顯破壞、打鬥或遭竊的跡象。雖然在浴室找到內臟組織碎片，懷疑她在自家遇害，但包含排水孔、下水道等各處卻沒有驗出任何血跡反應。
本日は3月15日— あんかけナポリ (@napori_ankake) March 14, 2022
【福岡OL死体遺棄事件】
2010年3月15日、福岡県能古島の海岸で切断された女性の胴体の一部が見つかった事件で、遺体の身元は６日から行方不明になっていた会社員の女性（３２）と判明した。翌4月には博多湾で頭部や上半身などが発見されるが、両足だけはいまだに見つかっていない。 pic.twitter.com/a7h6IkTZP5
附近鄰居表示，在諸賀禮子失蹤的2、3天前，她曾於深夜在公寓入口和通道上和一名男子發生口角，還聽到男方說，「我喜歡你，喜歡到無所畏懼」、「我可以殺了妳」等言論。另外，在她失蹤數小時的6日凌晨2時過後，鄰居曾目睹死者所住的公寓2樓有一名男子帶著步履蹣跚的女子離開，並坐進一輛停在路邊的車內，但沒有看清女子的臉。
同事們表示，諸賀禮子工作認真、個性謹慎，絕不可能讓陌生人隨便進屋。警方調查了她前男友的不尋常動向，最終因明確的不在場證明，認定前男友是清白的。諸賀禮子遇害的4個多月前曾與一名年齡相仿的男子發生交通事故糾紛，而她死後1個多月，也有一名30多歲男子典當了她的手表，但最終這兩人也被警方排除了殺人嫌疑。
報導指出，聯合搜查本部推測，凶嫌將諸賀禮子分屍後，可能把遺骸丟入她公寓附近的御笠川，而這條河最終流入博多灣，也就是遺體殘骸被發現的地點。然而，所有能做的搜查都已經做了，過了足足12年，案件真兇依舊逍遙法外。一名採訪記者表示，「有人認為，如果凶手不出面認罪的話，就不可能破案。」
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