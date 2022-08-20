洛杉磯數百暴徒搶劫超商！「擠爆」門口亂扔商品　店員龜縮求保命

‘Flash Mob’ Looters Ransack Convenient Store after Street Takeover



On August 15 around 12:40am a street takeover initiated at Figueroa and El Segundo. The spectators then formed a ‘flash mob’ of looters and rushed a nearby 7-Eleven.



News Release: https://t.co/3IZOBqk0H6 pic.twitter.com/ti0SNqc9Jr — LAPD HQ (@LAPDHQ) August 18, 2022

記者羅翊宬／綜合報導

美國洛杉磯市區一間便利商店爆發離譜搶案，慘遭一百多名暴徒闖入破壞亂搞！從警方公佈的監視器影像來看，成群的暴徒如沙丁魚般不斷進入該間超商，他們趁深夜時分亂丟各種雜貨、破壞貨物架、闖入結帳櫃台等，甚至店員被亂丟擲香蕉，混亂場面簡直堪比第三世界國家。

根據美媒《洛杉磯時報》（LAT），洛杉磯警察局於當地時間18日公佈這段監視器影像，調查人員認為這起搶案可能與一場「街頭快閃搶劫」有關，暴徒成群結隊於15日凌晨12時40分起湧入這間位於南部洛杉磯威洛布魯克（Willowbrook）的菲格羅亞大街（Figueroa Street）、埃爾塞貢多大道（El Segundo Boulevard）交叉十字路口的7-11便利商店。

▼洛杉磯7-11超商遭百名暴徒闖入破壞搶劫。（圖／翻攝自推特／LAPD HQ，下同）

警方表示，開車的暴徒從四面八方湧來，起初有人在店外道路上「開車甩尾」炫耀高超車技，吸引大批群眾上前圍觀，不僅阻礙了交通，更擠滿了十字路口，之後開車炫耀車技的暴徒直搗黃龍，跑進便利商店開始搗亂，而跟著攪和的民眾也跟在後方快閃搗亂。

從監視器影片可以看到，現場高亢的吼叫聲、歡呼聲此起彼落，暴徒爭相搶奪洋芋片和其他零食，同時有幾個人拉開疫情時設置的透明隔板、從收銀機滑過去，之後又拿起一箱又一箱的香菸，再把其他物品扔給了等候的人群，貨架上各種零食、雜貨、香菸、飲料、樂透彩券等無一倖免，不是被拿走就是被亂丟。

警方指出，當時還有一名超商店員守在現場，不過該店員考慮到自己的人身安全，因此並未試圖起身反抗，甚至還因此被暴徒拿香蕉等貨物亂砸。

警方估計，參與此次超商搶劫的暴徒恐怕超過100人，由於目前尚未有相關嫌疑人被逮捕，因此警方公開這段監視影像，以懸賞5萬美元的條件要求大眾能主動提供線索指認暴徒。

據悉，所謂的「快閃族」通常透過強大的網路社群進行號召，最初起源自大型公眾集會，人們在該集會進行不尋常或看似隨機的行為。洛杉磯警察局的調查數據顯示，截至2022年3月，當地的搶劫案比起去年同期暴增17.2%。

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