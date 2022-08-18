明起越來越熱飆37°C↑！下週「成颱機率增」　這2天雨彈北上襲台

記者李宜秦／台北報導

今日到下週二水氣逐漸減少，降雨範圍越來越縮減，週末起嚴防37度以上極端高溫，此外下週中後期在菲律賓東方海面上適合熱帶系統發展，屆時可能會出現熱帶性低氣壓或颱風，且下週三、四南邊水氣也會北上影響台灣。

▲台灣南側低壓帶下週將有利於熱帶系統發展。（圖／氣象局）



氣象局預報員官欣平表示，今天到下週二這段期間水氣逐漸減少，明日到週末午後雷陣雨的範圍縮減，以西半部、東半部山區有雨為主，下週一、二降雨範圍更少，改以中南部、各地山區為主，另清晨西半部、中南部沿海也有零星降雨，不過整體降雨量值也會減少。

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溫度方面，各地高溫普遍34到35度，週日起到下週三太平洋高壓增強，加上華南暖空氣移入，下週一、二極端高溫的情況最為明顯，大台北、花東縱谷會出現37度以上高溫，可能少數測站會出現40度以上高溫。

▲明日到下週二間午後降雨情況越來越縮減。（圖／記者屠惠剛攝）



而菲律賓東方海面到南海間的雲簇發展明顯，適合熱帶系統發展，預計下週二、三發展狀況會更為旺盛，下週中後期有機會發展出熱帶性低氣壓或颱風等熱帶系統。

今年受到太平洋高壓偏強影響，颱風數量偏少，至今也沒有颱風影響台灣，官欣平指出，由於高壓過強不利於颱風生成，且颱風形成的位置受限在比較南邊，成颱後往台灣移動的時間也比較短，強度發展上受限，難以發展成強度較高的颱風。

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